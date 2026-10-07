Se deschide noul pod rutier peste râul Tisa, care va lega România de Ucraina. Va fi inaugurat și un nou punct de trecere a frontierei

1 minut de citit Publicat la 18:26 07 Oct 2026 Modificat la 18:26 07 Oct 2026

Noul obiectiv asigură o legătură rutieră între România şi Ucraina. FOTO: CNAIR/Facebook

Circulaţia pe noul pod peste Tisa va fi deschisă joi, 8 octombrie, la ora 12:30, odată cu inaugurarea Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Sighetul Marmaţiei II, a anunţat miercuri Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), potrivit Agerpres.

Conform sursei citate, noul obiectiv asigură o legătură rutieră între România şi Ucraina.

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"Joi, 8 octombrie 2026, la ora 12:30, deschidem circulaţia pe noul pod peste Tisa şi inaugurăm Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Sighetul Marmaţiei II! Acest obiectiv reprezintă o nouă legătură rutieră între România şi Ucraina", se arată într-o postare a CNAIR, publicată pe pagina sa de Facebook.

În cadrul contractului au fost construite un pod rutier peste râul Tisa şi un nou punct de trecere a frontierei, împreună cu clădirile, halele de control, instalaţiile şi dotările necesare funcţionării acestuia, menţionează instituţia.

Deschiderea punctului de trecere a frontierei va fi realizată etapizat, în funcţie de infrastructura disponibilă.

În prima etapă, începând de joi, PTF Sighetul Marmaţiei II va fi deschis autovehiculelor destinate transportului de persoane, cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone inclusiv.

În etapa a doua, circulaţia va fi extinsă şi pentru vehiculele cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone, inclusiv autobuzele. CNAIR nu precizează în postare data la care va începe această etapă.

Ulterior, în decembrie 2027, este prevăzută cea de-a treia etapă, care presupune extinderea punctului de trecere a frontierei şi pentru traficul pietonal.