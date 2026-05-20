Noul pod rutier dintre România și Ucraina, peste râul Tisa, este aproape gata. Când va fi deschis traficului

Publicat la 10:59 20 Mai 2026

Podul peste Tisa va fi un obiectiv strategic important pentru 32.000 de etnici români. FOTO: Ionel Scrioșteanu/Facebook

Noul pod rutier transfrontalier dintre România şi Ucraina care traversează râul Tisa, ar putea fi deschis traficului în luna iunie, a anunțat, miercuri, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea.

"Aşteptăm acum finalizarea lucrărilor pe partea ucraineană, iar partenerii noştri ne-au transmis că acestea ar putea fi încheiate în luna iunie. Şi cred că fiecare om care trăieşte în această zonă înţelege cât de important este acest moment. Pentru mulţi, acest pod înseamnă familii care vor fi mai aproape, comunităţi care vor putea colabora mai uşor, oportunităţi economice şi o legătură mai puternică între oameni care, ani de zile, au fost despărţiţi de frontieră", a spus Gabriel Zetea, potrivit Agerpres.

Preşedintele CJ s-a întâlnit recent în municipiul Sighetu Marmaţiei cu reprezentanţii administraţiei regionale Transcarpatia şi ambasadorul României la Kiev, Alexandru Victor Micula, şi au analizat oportunitatea unei noi colaborări teritoriale.

"În cadrul discuţiilor de la Sighet am vorbit şi despre un proiect extrem de important pentru viitorul întregii regiuni: crearea unei forme europene de cooperare teritorială între Maramureş, Regiunea Transcarpatia din Ucraina, regiunea Preov din Slovacia şi regiunea Szabolcs-Szatmár-Bereg din Ungaria. Acest parteneriat ne va permite să atragem mai multe fonduri europene pentru proiecte comune în infrastructură, sănătate, protecţia mediului, dezvoltare economică şi modernizarea comunităţilor noastre. Practic, vorbim despre o alianţă regională construită pentru oameni şi pentru viitor", a punctat Gabriel Zetea.

Şeful CJ Maramureş a mai adăugat că solidaritatea şi cooperarea în actualul context geopolitic sunt foarte importante.

La întâlnirea care a avut loc în municipiul Sighetu Marmaţiei au fost prezenţi ambasadorul României în Ucraina, preşedintele Administraţiei Regionale Transcarpatia, Miroslav Biletsky, cu preşedintele Consiliului Regional Transcarpatia, Roman Sarai, şi reprezentanţi ai comunităţilor de frontieră din România şi Ucraina.

Delegaţia româno-ucraineană a vizitat noul punct de trecere a frontierei "Sighet 2", la podul peste Tisa care leagă Maramureşul de Ucraina.

Conform serviciului de comunicare al CJ, în regiunea Transcarpatia din Ucraina trăiesc peste 400.000 de etnici români.

Traficul dintre cele două ţări are loc prin punctul de trecere a frontierei dintre Sighetu Marmaţiei şi Solotvino pe un pod din lemn şi metal construit la începutul anului 2000.

Temporar, căile ferate ucrainene au utilizat pentru legătura cu Maramureşul şi linia ferată cu ecartament lat cu acces în România prin localităţile Valea Vişeului şi Câmpulung la Tisa.

Pe teritoriul judeţului Maramureş, comunitatea de etnici ucraineni numără aproximativ 40.000 de cetăţeni, majoritatea trăind în satele situate pe Valea Ruscovei şi Valea Vişeului.