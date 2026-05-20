Radiografia locurilor de muncă în 2026: Unde se fac angajări și în ce sectoare s-au redus ofertele de la începutul anului

4 minute de citit Publicat la 09:56 20 Mai 2026 Modificat la 09:56 20 Mai 2026

Numărul locurilor de muncă vacante în România a scăzut în trimestrul I şi ajuns la 28.300. Foto: Getty Images

Numărul locurilor de muncă vacante, existente în România în primul trimestru al acestui an, a fost de 28.300, în scădere cu 4.300 faţă de perioada similară din 2025, arată datele publicate, miercuri, de Institutul Naţional de Statistică (INS) și preluate de Agerpres.

În intervalul analizat, cele mai mari rate ale locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (1,48%), administraţie publică (1,02%), activităţi de spectacole, culturale, sportive şi recreative (0,96%), respectiv în intermedieri financiare şi asigurări (0,95%). În plus, circa o cincime din numărul total al locurilor de muncă vacante s-a concentrat în industria prelucrătoare (5,7 mii locuri vacante), iar valoarea ratei a fost 0,55%.

Totodată, sectorul bugetar a însumat aproape 23% din numărul total al locurilor de muncă vacante. Astfel, în administraţie publică, respectiv în sănătate şi asistenţă socială s-au regăsit câte 2.700 de locuri vacante, iar în învăţământ, o mie de posturi libere.

Domeniile unde au fost cele mai mari tăieri de posturi

La polul opus, rata locurilor de muncă vacante a înregistrat cele mai mici valori în alte activităţi de servicii (0,17%), respectiv în industria extractivă (0,24%). De asemenea, în tranzacţii imobiliare, industria extractivă, respectiv în alte activităţi de servicii s-au înregistrat cele mai puţine locuri de muncă vacante (100, pentru fiecare în parte).

Potrivit sursei citate, în trimestrul I din 2026, comparativ cu trimestrul precedent, cele mai semnificative scăderi ale ratei locurilor de muncă vacante au fost în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice asigurări (-0,41 puncte procentuale) şi în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-0,38 puncte procentuale).

În ceea ce priveşte numărul locurilor de muncă vacante, scăderi mai relevante s-au evidenţiat în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice asigurări (-700 locuri vacante) şi administraţie publică (500), urmate de cele de comerţ cu ridicata şi cu amănuntul şi transport şi depozitare (400, pentru fiecare în parte).

Ce categorii de angajați sunt la mare căutare

În schimb, cele mai semnificative creşteri ale ratei locurilor de muncă vacante s-au consemnat în hoteluri şi restaurante (+0,28 puncte procentuale), respectiv în intermedieri financiare şi asigurări (+0,19 puncte procentuale), iar numărul locurilor de muncă vacante a cunoscut cea mai relevantă creştere în industria prelucrătoare (+1.200 posturi).

Datele INS relevă faptul că, faţă de acelaşi trimestru al anului anterior, cele mai relevante scăderi ale ratei locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice asigurări (-0,48 puncte procentuale), administraţie publică (-0,36 puncte procentuale), respectiv în intermedieri financiare şi asigurări (-0,25 puncte procentuale).

În acelaşi timp, la numărul locurilor de muncă vacante, scăderi mai importante s-au observat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul (-1.500), precum şi în administraţie publică (-1.100).

Cele mai relevante creşteri atât în ceea ce priveşte rata, cât şi numărul locurilor de muncă vacante au fost raportate în hoteluri şi restaurante (+0,22 puncte procentuale, respectiv +600 locuri vacante), respectiv în sănătate şi asistenţă socială (+0,14 puncte procentuale, respectiv +500 posturi).

Pe grupe majore de ocupaţii, în primele trei luni din 2026, cele mai mari valori ale ratei locurilor de muncă vacante s-au regăsit în rândul ocupaţiilor de specialişti în diverse domenii de activitate - grupa majoră 2 (pondere de 0,65%) şi de operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente - grupa majoră 8 (de 0,58%).

Numărul locurilor de muncă vacante a cunoscut cele mai ridicate valori în rândul ocupaţiilor de specialişti în diverse domenii de activitate - grupa majoră 2 (un număr de 7.800 de locuri vacante), respectiv de lucrători în domeniul serviciilor - grupa majoră 5 (cu 4.500 de locuri).

Pe de altă parte, cele mai mici valori ale celor doi indicatori au reieşit în cazul ocupaţiilor de lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit - grupa majoră 6 (de 0,16%, respectiv sub 100 locuri vacante) şi de membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori - grupa majoră 1 (de 0,31%, respectiv 1.200 locuri).

Statistica oficială evidenţiază faptul că, la nivel comparativ trimestrul I 2026 vs trimestrul IV 2025, cele mai importante scăderi, atât în ceea ce priveşte rata, cât şi numărul locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în ocupaţiile de funcţionari administrativi - grupa majoră 4 (de -0,12 puncte procentuale, respectiv -400 de locuri vacante), dar şi de specialişti în diverse domenii de activitate - grupa majoră 2 (minus 0,09 puncte procentuale, respectiv -1.200 posturi).

La polul opus, atât în ceea ce priveşte rata, cât şi numărul locurilor de muncă vacante, cele mai relevante creşteri s-au remarcat în ocupaţiile de operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente - grupa majoră 8 (+0,12 puncte procentuale, respectiv +600 de locuri vacante), urmate de ocupaţiile elementare - grupa majoră 9 (+0,08 puncte procentuale, respectiv +500 locuri).

Raportat la trimestrul 1 in 2025, în primele trei luni din acest an, cele mai semnificative scăderi ale ratei locurilor de muncă vacante au fost înregistrate în ocupaţiile de funcţionari administrativi - grupa majoră 4 (-0,26 puncte procentuale), în ocupaţiile elementare - grupa majoră 9 (-0,12 puncte procentuale), respectiv în cele de specialişti în diverse domenii de activitate - grupa majoră 2 (-0,11 puncte procentuale).