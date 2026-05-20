HĂRȚI. Noi alerte de vreme rea: Au fost emise două coduri galbene de vânt puternic. Unde vin furtunile

I.C.
1 minut de citit Publicat la 10:18 20 Mai 2026 Modificat la 10:19 20 Mai 2026
Furtunile şi grindina au făcut prăpăd marţea trecută în mai multe zone din România. Sursa foto: Facebook/Meteoplus

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, miercuri, informările de vreme rea. Pe parcursul zilei de astăzi este în vigoare un cod galben de vânt în 12 județe, iar pentru ziua de joi a fost emisă o nouă avertizare de vânt puternic, pentru 11 județe.

Informare meteo de vreme rea

Interval de valabilitate: 20 mai, ora 10 – 23 mai, ora 10
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate, intensificări ale vântului

În intervalul menționat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în special în jumătatea de est a țării, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar joi și vineri și în vestul și centrul teritoriului. Vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60...90 km/h.

Cod galben de vânt puternic - miercuri

Interval de valabilitate: 20 mai, ora 10 – 20 mai, ora 22
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei

Miercuri (20 mai), vor fi intensificări ale vântului în Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei, cu viteze de 50...65 km/h.

Cod galben de vânt puternic - joi

Interval de valabilitate: 21 mai, ora 06 – 21 mai, ora 21
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului

Joi (21 mai), vor fi intensificări ale vântului în Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului, cu viteze de 50...65 km/h.

Etichete: furtuni vant puternic cod galben de vant ANM prognoza meteo meteo vremea

