Ciprian Ciucu, despre blocajul urbanistic din Capitală: „Va trebui să iau o decizie”

Creșterea fiscalității afectează piața imobiliară din România și accesul la locuințe, în special pentru tineri. În același timp, cumpărătorii sunt tot mai atenți la ceea ce aleg: nu mai caută doar apartamente, ci și acces la infrastructură, siguranță și calitatea vieții. Pe lângă prețuri, cresc și standardele de calitate cerute de clienți.

În acest context, Antena 3 CNN, alături de platforma Homezz, continuă dezbaterile dedicate acestui sector printr-o nouă conferință – „Piața imobiliară din România: de la promisiuni la reguli, încredere și capital”. Evenimentul a adus în prim-plan o analiză detaliată a momentului actual, dar și planuri pentru următoarea etapă de dezvoltare a pieței imobiliare din România.

Unul dintre principalele subiecte discutate a fost situația Bucureștiului, unde planurile urbanistice au fost ani la rând în dispută sau chiar blocate. În prezent, autoritățile așteaptă noul Plan Urbanistic General (PUG), aprobarea PUZ-urilor și găsirea unui echilibru între reglementare și relansarea unei piețe considerate de mulți blocată.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat dificultățile întâmpinate în procesul de deblocare a noului PUG.

„De când am venit, poate după două-trei luni, am aprofundat problema PUG-ului, să văd unde este blocat. Și poate pare ciudat ce vă spun acum, dar este blocat în niște ”nuci tari” care susțin, în mare, același lucru, însă mai degrabă din orgolii profesionale nu reușesc să avanseze. Mă refer la echipa din primărie, la contractor, la universitate și la Arnaiz. Când îi asculți separat, susțin același lucru, dar când îi pui la masă, parcă ar susține ceva diferit”, a declarat edilul.

Acesta a explicat că proiectul este legat de un contract vechi de 13 ani și că două dintre companiile din consorțiul inițial nu mai fac parte din proiect. Potrivit lui Ciucu, administrația încearcă acum să stabilească cine va prelua activitatea acestora, urmând apoi să fie realizată o recepție parțială și să continue lucrările.

„Acum se întâlnesc săptămânal și stau mult la aceste ședințe și sper să îl deblocheze. Dacă nu se va întâmpla asta, va trebui să iau o decizie: fie facem o nouă licitație și închidem contractul actual, fie facem schimbări în primărie. Mi-ar plăcea ca această discuție dintre colegii mei din primărie și universitate să fie una publică, cu specialiști la masă. Pentru că și răbdarea mea începe să aibă limită”, a mai spus Ciprian Ciucu.

Întrebat ce înseamnă pentru București prelungirea acestei situații, primarul a susținut că nu este vorba despre un blocaj total, deoarece actualul PUG este prelungit anual și permite în continuare construcțiile în limitele sale.

„Practic, nu este un blocaj, pentru că avem un PUG care este prelungit an de an și se poate construi în limitele acelui PUG. Din câte m-am uitat eu, noul PUG pare chiar puțin mai restrictiv, cel puțin pentru zona centrală. Dar vom avea dezbateri pe el la un moment dat”, a concluzionat edilul.