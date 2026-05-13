ESG nu mai este opțional. Companiile care nu se adaptează riscă să piardă competitivitatea

Standardele de sustenabilitate au devenit cele care fac diferența între afaceri. Noile reglementări europene pot aduce firmelor finanțări cu dobânzi reduse la bănci, dar și acces pe piețe mult mai dezvoltate. Totul depinde de implementarea condițiilor ESG. Autoritățile spun că este momentul ca și consumatorul să devină cel care sancționează lipsa de responsabilitate și să aleagă viitorul verde.

Sustenabilitatea unei companii nu mai este doar o cerință trecută într-un raport, ci o condiție esențială pentru a rămâne competitivă pe piață. Companiile care au implementat reglementările ESG sunt cele care culeg și roadele investițiilor. Cel mai mare producător de carne din România a mizat pe energie verde și impact social, strategie care i-a deschis porțile către piețele externe.

„Am reușit în momentul de față să fim listați în peste 40 de țări din Uniunea Europeană și nu numai în Uniunea Europeană, mergem și în afară, ceea ce înseamnă că în momentul în care conștientizezi că această competitivitate vine pe baza folosirii judicioase a resurselor și implicării oamenilor, poți performa. Toate platformele, în momentul de față, au componente de sustenabilitate. Dacă tu nu poți dovedi că, într-adevăr, ceea ce faci nu este doar un business financiar profitabil, ci și unul sustenabil din punct de vedere al impactului asupra mediului, al forței de muncă și al impactului social, nu te califici. Nu-ți spune nimeni nu, dar riști să rămâi izolat”, a explicat Mădălina Vijiac, Chief Sustainability Officer Carmistin The Food Company.

Băncile oferă dobânzi reduse firmelor cu punctaj ESG ridicat

Miza este însă și financiară. Multe bănci oferă acum dobânzi reduse firmelor cu un punctaj ESG ridicat. În retail, acest câștig se traduce prin prețuri mai mici pentru clienți.

„Că tot vorbeam de oportunități, proiectul se cheamă Eco-Vrac. Este un proiect cu automate de detergent la un preț foarte convenabil pentru client. El poate să vină să-și ia acel detergent într-un ambalaj reutilizabil. Avantajul clientului este că prețul este foarte avantajos, avantajul nostru, al retailului, este că nu mai folosim atât de mult plastic și, nu în ultimul rând, aparatul are o utilizare foarte ușoară și intuitivă”, a afirmat Felician Cardoș, Environmental Manager Carrefour România.

Noi platforme digitale prin care firmele și cetățenii să înțeleagă noile cerințe de dezvoltare durabilă

Statul încearcă să țină pasul și lansează platforme digitale prin care să ajute firmele și cetățenii să înțeleagă noile cerințe de dezvoltare durabilă.

„Avem și o platformă și avem circa 160 de companii care deja s-au înscris pe platformă și acum vă anunț, în premieră, că vom lansa un centru virtual de resurse peste cel mult o lună, în care o componentă foarte importantă va fi tot ceea ce ține de dezvoltarea durabilă la nivelul cetățeanului. Va fi un instrument prietenos, astfel încât oamenii să înțeleagă cât de important este să-și schimbe mentalitatea”, susține László Borbély, Consilier de Stat, Coordonator al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă.

Cetățenii trebuie să își ceară drepturile

Totuși, regulile rămân doar un schelet legal. Schimbarea reală depinde de cetățeni, care trebuie să ceară companiilor mai mult decât un business profitabil.

„Noi trebuie să ne obișnuim, ca cetățeni, să ne cerem drepturile la un aer curat, la o apă bine epurată, la un agent economic care ține cont și de nevoile societății, nu numai de nevoile lui de business, pe care și le manifestă în relație cu acționarii proprii. Ministerul Mediului nu poate să adune deșeuri în locul unei primării, nu poate să reducă emisii sau poluare în numele unei companii, dar poate să-i spună care este cadrul de referință. Și aici cred că avem nevoie să completăm acest cadru”, spune Raul Pop, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Provocările legate de reglementările ESG din România, dar și beneficiile acestora au fost dezbătute la conferința „Viitorul ESG în România: sustenabilitate, responsabilitate, eficiență”, organizată de Antena 3 CNN.