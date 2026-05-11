A doua cea mai bogată țară din Africa oferă “vize de aur” de un milion de dolari ca să atragă investitori bogați

Publicat la 23:45 11 Mai 2026 Modificat la 23:49 11 Mai 2026

Mauritius, a doua cea mai bogată țară din Africa oferă "vize de aur" de un milion de dolari ca să atragă investitori bogați.

Mauritius, a doua cea mai bogată și una dintre cele mai pașnice țări din Africa, a lansat oficial programul „Golden Visa”, în valoare de 1 milion de dolari, care are ca scop atragerea persoanelor cu averi mari din întreaga lume, scrie Insider Africa.

Solicitanții trebuie să se angajeze la o investiție de 1 milion de dolari în termen de 12 luni de la sosire. Prin această măsură, Mauritius vrea să se consolideze ca una dintre principalele destinații africane pentru investitori.

„Oferim acest program persoanelor care doresc să contribuie la dezvoltarea țării, bucurându-se în același timp de un mediu pașnic și stabil”, a spus premierul Navinchandra Ramgoolam într-un discurs în Parlament. „Această inițiativă le oferă solicitanților ocazia de a investi în sectoare economice importante și de a deveni membri activi ai comunității aflate în creștere din Mauritius.”

Mauritius se poziționează ca o destinație importantă pentru investitorii globali care caută stabilitate, creștere și oportunități de diversificare.

Clasată drept a doua cea mai bogată țară din Africa, potrivit HelloSafe Prosperity Index 2026, națiunea insulară a reușit să treacă de la o economie dependentă de zahăr la una bazată pe finanțe, turism și producție industrială.

Această transformare, alături de stabilitatea politică, buna guvernare, nivelul ridicat de siguranță, militarizarea redusă și implicarea minimă în conflicte interne sau internaționale, a făcut din Mauritius una dintre cele mai prospere țări de pe continent.

În plus, țara ocupă primul loc în Africa în Global Peace Index 2025 pentru al 18-lea an consecutiv. La nivel mondial, Mauritius se află pe locul 26, cu un scor de 1,586.

Acest lucru crește și mai mult atractivitatea Mauritiusului pentru investitorii internaționali care caută un mediu sigur pentru capitalul lor.

Programul „Golden Visa”, aprobat de guvernul din Mauritius pe 10 aprilie, este conceput pentru a atrage persoane cu averi mari. Acesta oferă o viză cu intrări multiple, valabilă până la doi ani, cu posibilitatea de reînnoire în funcție de investiții suplimentare.

Pe lângă cerința investiției de 1 milion de dolari, programul urmărește să atragă aproximativ 100 de investitori pe an. Accentul va fi pus pe sectoare-cheie precum tehnologie financiară, inteligență artificială, biotehnologie, energie regenerabilă și servicii globale de trezorerie.

Nu este prima dată când Mauritius lansează astfel de inițiative

Țara oferă deja mai multe programe pentru atragerea capitalului străin. Printre acestea se numără permisul de rezidență permanentă, care necesită o investiție de 375.000 de dolari în proprietăți imobiliare aprobate și oferă un permis reînnoibil pe 20 de ani.

De asemenea, permisul de ocupație pentru investitori pornește de la o investiție de 50.000 de dolari într-o afacere cu sediul în Mauritius și este valabil timp de zece ani.

Spre deosebire de aceste permise de rezidență, „Golden Visa” este o viză cu intrări multiple, care oferă mai multă flexibilitate celor care vor să exploreze oportunități de investiții în Mauritius.

Deși Europa, Statele Unite și Emiratele Arabe Unite continuă să domine piața globală a programelor „Golden Visa”, țări africane precum Mauritius, Africa de Sud, Etiopia și Namibia încep să se remarce ca fiind opțiuni competitive pentru investitori. Ca argumente aduc calitate ridicată a vieții, stabilitate politică, infrastructură modernă și siguranță cu un potențial puternic de investiții în imobiliare, finanțe și resurse naturale.