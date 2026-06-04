O șoferiță a lovit 11 mașini parcate la un cunoscut centru comercial, lângă București: Sunt 2 răniți, multe din vehicule sunt distruse

1 minut de citit Publicat la 09:40 04 Iun 2026 Modificat la 09:40 04 Iun 2026

O șoferiță a intrat cu mașina în 11 autoturisme parcate la centrul comercial Dragonul Roșu, 4 iunie 2026. Sursa foto: Captură video martor

Un accident spectaculos s-a produs în parcarea unui complex comercial din județul Ilfov, unde o șoferiță de origine asiatică a pierdut controlul autoturismului și a intrat în mai multe mașini parcate.

Potrivit informațiilor disponibile, femeia a lovit nu mai puțin de 11 autoturisme aflate în parcare, provocând pagube materiale importante. În urma impacturilor, două persoane care se aflau în două vehicule diferite au fost rănite și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Conform surselor Antena 3 CNN, incidentul s-a produs în parcarea complexului comercial Dragonul Roșu.

Șoferița, de naționalitate chineză, le-ar fi explicat anchetatorilor că autoturismul ar fi avut o problemă tehnică, susținând că accelerația s-ar fi blocat, ceea ce ar fi făcut imposibilă oprirea mașinii la timp.

Imaginile surprinse de martori la scurt timp după producerea accidentului arată amploarea distrugerilor. Mai multe dintre autoturismele implicate au fost grav avariate, unele fiind distruse pe jumătate în urma impacturilor succesive produse în lanț.

La fața locului au intervenit echipaje de poliție și ambulanță, care au acordat primul ajutor persoanelor rănite și au început cercetările pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs accidentul.

Anchetatorii urmează să stabilească dacă versiunea prezentată de șoferiță, potrivit căreia accelerația mașinii s-ar fi blocat, se confirmă în urma verificărilor tehnice ale autoturismului.

Accidentul a provocat panică în rândul persoanelor aflate în zonă și a lăsat în urmă un număr mare de vehicule avariate, imaginile de la fața locului ilustrând amploarea incidentului petrecut într-una dintre cele mai aglomerate zone comerciale din apropierea Capitalei.