Americanii acuză că zeci de modele de routere chinezeşti spionează printr-o "portiţă de acces". TP-Link, dat în judecată în SUA

Americanii acuză că zeci de modele de routere chinezeşti spionează printr-o "portiţă de acces". Sursa foto: Getty Images

Peste 20 de modele de routere fabricate în China, disponibile în întreaga lume, sunt dotate cu un backdoor (portiţă de acces), care ar putea permite accesul și potențiale conexiuni la alte dispozitive din rețea, au declarat miercuri cercetătorii de la firma americană de securitate cibernetică VulnCheck, notează Reuters, indicând modele de routere fabricate de compania Zbtlink. În februarie, statul Texas a dat în judecată TP-Link, un producător de routere cu sediul în California, desprins dintr-o companie chineză, susținând că firma a permis Beijingului accesul la dispozitivele americanilor. Routerele TP-Link se vând şi în România.

Descoperirea experţilor se adaugă preocupărilor tot mai mari ale Occidentului cu privire la riscurile de securitate cibernetică reprezentate de echipamentele de rețea fabricate în China.

Guvernele occidentale au avertizat de ani de zile cu privire la hackerii care exploatează astfel de dispozitive, iar autoritățile de reglementare din SUA au luat măsuri în acest an pentru a restricționa importurile de routere fabricate în străinătate.

Această poartă de acces ascunsă, semnalată în premieră și denumită „Endlessdoors” de către cercetătorii care au descoperit-o, este inclusă în numeroase modele de routere fabricate și comercializate la nivel mondial de compania Zbtlink, sub mărcile Zbtlink și Wiflyer, potrivit lui Jacob Baines, directorul tehnologic al VulnCheck, cel care a identificat vulnerabilitatea.

Hackeri apropiaţi Chinei ar controla aceste routere

Baines estimează că cel puțin 100.000 de astfel de routere sunt utilizate în întreaga lume, deși a precizat că nu se poate stabili cu exactitate locația acestora sau câte sunt active în SUA.

Guvernele occidentale au avertizat cu privire la faptul că hackeri având legături cu China exploatează routere destinate birourilor mici și uzului casnic, precum și alte dispozitive conectate la Internet, pentru a obține acces la rețele în vederea unor intruziuni ulterioare și a activităților de spionaj cibernetic. Beijingul neagă în mod constant că ar tolera sau ar orchestra atacuri ori acțiuni de spionaj cibernetic.

În luna martie, Comisia Federală pentru Comunicații (FCC) din SUA a anunțat interzicerea importului de noi routere de consum fabricate în străinătate, invocând motive de securitate națională, deși ulterior agenția a acordat derogări multor companii care nu sunt chinezești.

Statul Texas a dat în judecată TP-Link

În februarie, statul Texas a dat în judecată TP-Link, un producător de routere cu sediul în California, desprins dintr-o companie chineză, susținând că firma a permis Beijingului accesul la dispozitivele consumatorilor americani. Compania a contestat această acuzație.

„Backdoor-ul” (o poartă de acces ascunsă) descoperit de Baines comunică automat cu o anumită adresă IP și cu un domeniu înregistrat în China la fiecare 35 de secunde, a precizat Baines într-o postare pe blogul companiei. Oricine controlează acele domenii ar putea prelua controlul asupra routerului și l-ar putea folosi, eventual, pentru a accesa alte dispozitive din aceeași rețea, a explicat el.

Baines a afirmat că majoritatea celor care comandă acest router și îl folosesc pentru o mică afacere sau un birou de acasă probabil nu ar bănui nicio clipă că dispozitivul ar putea permite un astfel de acces.

„Dacă îl am în laboratorul meu, în laboratorul de la universitate, practic i-ai invitat direct în laborator, iar ei se pot mișca liber prin rețea după bunul plac”, a spus Baines. „Capabilitățile sunt devastatoare.”