De ce tot mai mulți oameni pun folie de aluminiu în spatele routerului Wi-Fi

1 minut de citit Publicat la 19:29 25 Mai 2026 Modificat la 19:29 25 Mai 2026

Potrivit ultimelor studii, folia poate îmbunătăți semnalul internetului în doar câteva minute. Foto: Getty Images

Un truc devenit viral pe internet susține că o simplă bucată de folie de aluminiu, plasată în spatele routerului Wi-Fi, poate îmbunătăți semnalul internetului în doar câteva minute. Deși mulți au privit ideea cu scepticism, cercetători de la Dartmouth College au demonstrat încă din 2017 că metoda are, într-adevăr, o bază științifică, potrivit Indian Defence Review.

Potrivit experimentelor realizate de echipa coordonată de profesoara Xia Zhou, un reflector curbat acoperit cu folie de aluminiu a reușit să crească puterea semnalului Wi-Fi cu până la 50% într-o anumită direcție. În același timp, semnalul a fost redus semnificativ în zonele nedorite.

Cercetătorii au folosit însă reflectoare create special cu ajutorul imprimantelor 3D și al unui algoritm numit WiPrint, nu simple bucăți de folie îndoite manual. Scopul proiectului a fost de a controla mai eficient direcția în care se propagă semnalul wireless în locuințe.

Suprafețele metalice reflectă undele radio

Explicația este relativ simplă: suprafețele metalice reflectă undele radio, la fel cum o oglindă reflectă lumina. Astfel, folia de aluminiu poate redirecționa semnalul Wi-Fi către o anumită cameră sau zonă a casei.

Experții spun însă că metoda nu „creează” semnal suplimentar și nu mărește puterea totală a routerului. În realitate, energia existentă este doar concentrată într-o direcție precisă. Cu alte cuvinte, semnalul poate deveni mai bun într-o cameră, dar mai slab în alta.

Specialiștii avertizează și asupra unor limite importante ale metodei. Varianta virală, realizată acasă cu folie obișnuită din bucătărie, este mult mai puțin eficientă decât sistemele testate în laborator. În cele mai multe cazuri, utilizatorii observă îmbunătățiri moderate, de aproximativ 10–20%.

Routerul nu trebuie niciodată învelit complet în folie de aluminiu

În plus, routerul nu trebuie niciodată învelit complet în folie de aluminiu. Dispozitivele se încălzesc în timpul funcționării, iar blocarea ventilației poate duce la supraîncălzire și chiar la defectarea echipamentului.

Experții recomandă ca folia să fie folosită doar ca reflector parțial, poziționat în spatele antenelor și orientat spre zona în care semnalul este slab.

Metoda poate ajuta în anumite situații, de exemplu, într-o singură cameră cu probleme de semnal, însă nu poate înlocui soluțiile moderne, precum amplificatoarele Wi-Fi dedicate.

Cercetătorii spun că experimentul demonstrează cât de mult poate influența forma și direcția propagării undelor radio performanța unei rețele wireless. Totuși, diferența dintre testele de laborator și trucurile improvizate acasă rămâne semnificativă.