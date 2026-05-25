Un zbor spre Londra a fost deviat din cauza unei baterii externe. De ce nu au voie pasagerii să le folosească

2 minute de citit Publicat la 19:28 25 Mai 2026 Modificat la 19:28 25 Mai 2026

Un zbor EasyJet cu destinația Marea Britanie a fost deviat la Roma după ce echipajul a fost informat că o baterie externă se afla în proces de încărcare în bagajul de cală al unui pasager, scrie BBC.

Aeronava, care efectua cursa EZY2618 pe ruta Hurghada (Egipt) - Londra Luton, a aterizat în capitala Italiei „ca măsură de precauție”.

Compania aeriană a precizat că pilotul a decis devierea în conformitate cu regulile de siguranță, după ce un pasager a anunțat echipajul în timpul zborului că dispozitivul portabil de încărcare se afla în cala avionului. Multe companii aeriene au înăsprit regulile privind bateriile externe, acestea fiind de regulă permise doar în bagajul de mână, din cauza riscului ca bateriile cu litiu să ia foc.

Zborul a aterizat în siguranță pe aeroportul Fiumicino din Roma și a fost reprogramat pentru ziua următoare.

Datele FlightRadar24 arată că avionul zbura la o altitudine de 11.000 metri, iar la aproape trei ore de la decolare, deasupra Mării Adriatice, a virat brusc spre stânga și a aterizat aproximativ 20 de minute mai târziu.

Se pare că nu a existat nicio defecțiune a power bank-ului, însă regulile interzic încărcarea acestor dispozitive în cala avionului în timpul zborului.

Un purtător de cuvânt al companiei a transmis: „Aeronava a aterizat în siguranță, pasagerii au debarcat în mod normal, iar noi am oferit cazare la hotel și mese acolo unde a fost posibil. Pentru pasagerii rămași în aeroport au fost oferite băuturi și gustări”.

„Siguranța pasagerilor și a echipajului este prioritatea noastră absolută, iar EasyJet își operează aeronavele în conformitate strictă cu toate ghidurile producătorilor. Ne cerem scuze tuturor pasagerilor pentru disconfortul cauzat de deviere și întârzierea ulterioară”.

Regulile EasyJet prevăd că power bank-urile sunt permise la bord doar în bagajul de cabină, dar sunt „interzise la utilizare” și nu pot fi folosite pentru încărcarea altor dispozitive. Sunt permise maximum două power bank-uri per pasager, cu o capacitate de cel mult 160 Wh, iar acestea trebuie protejate individual, de exemplu în ambalajul original sau într-o pungă de plastic.

Echipajele fac frecvent anunțuri la bord pentru a avertiza pasagerii să nu le folosească.

Și alte companii aeriene au reguli similare

Ryanair interzice power bank-urile în bagajul de cală și în compartimentele de deasupra scaunelor și nu permite folosirea lor pentru încărcarea altor dispozitive în timpul rulării pe pistă, decolării sau aterizării.

British Airways cere ca bateriile externe să nu depășească 100 Wh, să fie păstrate în buzunarul scaunului sau sub scaunul din față, iar prizele din avion nu pot fi folosite pentru încărcarea acestora.

Aceste reguli stricte sunt legate de riscul de incendiu al bateriilor cu litiu, care se pot supraîncălzi sau pot lua foc, fiind mult mai ușor de gestionat un astfel de incident în cabină decât în cala avionului.

Datele Autorității Aviației Civile din Marea Britanie arată că în 2024 au existat, la nivel global, în medie două incidente pe săptămână legate de baterii cu litiu, inclusiv situații în care pasagerii au raportat power bank-uri uitate în bagajul de cală sau incendii provocate de baterii.

Organizația Internațională a Aviației Civile, o agenție a ONU, a introdus noi restricții pentru power bank-uri în martie.

În noiembrie 2025, un bărbat a luat foc pe aeroportul internațional din Melbourne după ce un power bank din buzunarul său s-a aprins, suferind arsuri la picior și la degete.

În ianuarie 2025, autoritățile au spus că un power bank portabil a fost cauza probabilă a unui incendiu care a distrus un avion de pasageri în Coreea de Sud, incident în urma căruia trei persoane au fost rănite ușor.