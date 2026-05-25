Peste 50.000 de locuri de muncă au dispărut în România anul acesta. Aproape 10% dintre IMM-uri anunță că se vor închide

Criza politică prelungită blochează și mediul privat. Angajările sunt stopate, la fel și majorările salariale, în timp ce scăderea consumului împinge tot mai multe companii spre concedieri. Doar anul acesta au dispărut peste 50 de mii de locuri de muncă din economie, susține președintele IMM România, iar acum mediul privat cere de urgență măsuri. Antreprenorii vor de la noul Executiv reducerea taxării muncii, a TVA-ului şi a impozitului pe dividende, precum şi măsuri clare de debirocratizare şi stimulare a investiţiilor.

Cu o economie în scădere la început de an, o inflaţie de două cifre şi fără un Guvern funcțional, mediul de afaceri românesc a intrat în modul de supraviețuire. 7 din 10 antreprenori susţin că sunt loviți în plin de creșterea costurilor la materii prime, energie şi combustibili, la care se adaugă scăderea vânzărilor și instabilitatea politică, potrivit unui sondaj realizat de IMM România. Toate acestea au făcut ca afacerile să se restrângă, iar tot mai mulți oameni să rămână fără locuri de muncă.

"Dacă avem 50.000 de locuri pierdute în primele cinci-șase luni în în România și continuăm această tendință, ne vom duce către un procent consistent în perioada următoare", a declarat Florin Jianu, președinte IMM România.

În pline negocieri pentru formarea noului Guvern, mediul de afaceri cere măsuri urgente. Reducerea impozitării pe muncă cu 5 procente, o impozitare mai mică, de doar 5%, pe dividende, tăierea cheltuielilor bugetare inutile, dar și readucerea cotelor de TVA. Motivul este că odată cu majorarea taxelor, consumul s-a prăbușit în România. Doar anul acesta, vânzările din comerț au scăzut în medie cu 6 procente.

"Partea tristă, pentru că până acum mai erau fluctuații, dar produsul alimentar nu scădea, pentru că alimentul este ultimul lucru la care renunță oamenii. Cred că n-am avut scăderile astea de vânzări de la criza din 2008", a spus Feliciu Paraschiv, vicepreședinte Asociația Micilor Comercianți.

Salariul minim se majorează de la 1 iulie

Mediul de afaceri se așteaptă însă ca lucrurile să se înrăutățească în perioada următoare, mai ales că de la 1 iulie se majorează și salariul minim pe economie, ceea ce va aduce costuri mai mari pentru antreprenori.

"Vestea proastă e aceea că antreprenorii declară că vor exista scumpiri în în continuare, că prețurile vor continua să să crească, că se va reduce personalul și atenție, un lucru care nu apărea pe radarul nostru pe în cercetările noastre, aproape 10% dintre antreprenori chestionați declară că vor închide firmele", a mai afirmat Florin Jianu, președinte IMM România.

Datele oficiale ale Registrului Comerțului arată că 1.091 de companii au intrat în insolvență în primele două luni ale anului, în creștere cu peste 13% față de aceeași perioadă din 2025.

Şase cerinţele ale mediului de afaceri pentru noul Guvern

72,5% - Reducerea impozitării pe forța de muncă cu 5 puncte procentuale;

68,7% - Reducerea impozitului pe dividende la 5%;

66,80% - Reducerea cheltuielilor bugetare;

64% - Reducerea TVA la 19%, respectiv 9%;

52,10% - Creșterea absorbției fondurilor europene;

44,10% - Creșterea investițiilor în infrastructură și în economia reală;

Sondajul a fost realizat de IMM România.