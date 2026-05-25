Cutremur, luni, în România. Ce magnitudine a avut şi unde s-a produs

<1 minut de citit Publicat la 19:18 25 Mai 2026 Modificat la 19:52 25 Mai 2026

Cutremur în România. Foto: Hepta

Un cutremur cu magnitudinea de 3,8 grade pe scara Richter s-a produs, luni după-amiază, în România, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul a avut loc în zona seisimică Vrancea, la ora 17:33, la o adâncime de 134,1 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 46km S de Focţani, 59km S de Buzau, 66km E de Sfantu-Gheorghe, 76km E de Brasov, 91km NE de Ploieşti.

Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.