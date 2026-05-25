Viața care a inspirat filmul. Ce spune familia Bodnariu despre „Fjord”

„Fjord”, câştigător al Marelui Premiu de la Cannes, noul film semnat de Cristian Mungiu intră oficial în cursa pentru premiile Oscar. Producția a obținut eligibilitate automată pentru categoria „Cel mai bun film internațional”. Ministerul Culturii a anunțat că va susține financiar campania internațională de promovare a filmului pentru marele trofeu. Inspirat din drama familiei Bodnariu, membrii familiei au povestit în exclusivitate pentru Antena 3 CNN despre momentele grele prin care au trecut, dar şi despre speranța pe care le-o oferă noua peliculă.

16 Noiembrie 2015 a fost ziua şocantă, îşi aminteşte familia Bodnariu. Atunci, autorităţile norvegiene au decis să le preia cei cinci copii, iar ulterior au fost plasaţi la diferit familii şi imediat a început şi procesul de adopţie.

„N-am pretins niciodată că suntem părinți perfecți”

Şapte luni a durat porcesul, o procedură care, în mod normal, spune familia Bodnariu, ar fi trebuit să dureze şase săptămâni. Cele două fete au fost luate de la şcoală, iar cei trei băieţi, ridicaţi de acasă. Părinţii au fost duşi imediat la interogatoriu.

„Doamna polițist care m-a interogat a spus la Protecția Copilului că interacțiunea dintre mamă și copil era bună, că nu e nicio îngrijorare. Dar, următoarea zi au venit două mașini, una cu angajați de la Proiecția Copilului și una cu patru polițiști”, și-a amintit Ruth Bodnariu.

„N-am dorit altceva decât expunerea obiectivă a cazului nostru, a situației noastre ca părinți, n-am pretins niciodată că suntem părinți perfecți, dar acuzațiile n-au avut nicio treabă cu situația reală din familia noastră”, a spus și Marius Bodnariu.



Familia a spus că a urmat apoi o perioadă extrem de dificilă, o luptă cu autorităţile, dar şi cu presa norvegiană pentru că erau denigraţi constant şi catalogaţi drept părinţi abuzivi.

Cazul a stârnit o controversă aprinsă privind acţiunile serviciilor norvegiene de protecţie a copilului, Barnevernet. Mii de oameni au manifestat în întreaga lume în semn de solidaritate cu familia. Şapte luni mai târziu municipalitatea Naustdal din Norvegia a decis că cei cinci copii se pot întoarce acasă.

Acum, după mulți ani, soţii Bodnariu retrăiește cu emoție momentele care le-au marcat viața.



„Credem că facem parte din categoria de dovezi că Dumnezeu există, a fost ceva supranatural că am putut să ne trezim și să continuăm ziua, să luptăm”, a spus Marius Bodnariu.

Viața a inspirat filmul

Au fost momente extrem de dificile pentru părinţi, dar şi drama care a insprat cel mai recent film regizat de Cristian Mungiu. Filmul urmărește familia Gheorghiu, evanghelici români profund religioși care se mută într-un mic oraș norvegian aflat la marginea unui fiord.​

Inițial, familia este primită cu căldură de vecini și instituții. Noua lor viață ia însă o întorsătură dramatică atunci când autoritățile îi acuză că-și maltratează copiii.



Un film care, spune familia Bodnariu, este un strigăt de ajutor pentru familiile care încă trec prin situaţii similare.



„Ne bucură foarte mult apariția filmului. Am observat că autoritățile norvegiene și presa de stat norvegiană n-au primit foarte bine fimul și este un semn bun pentru că din păcate asta-I caracterizează, să nu recunoască o problemă”, a spus Marius Bodnariu.



Acum filmul premiat cu Palme d'Or la Cannes a fost introdus de Ministerul Culturii pe lista proiectelor culturale strategice care să beneficieze de finanţarea campaniei pentru Premiile Oscar.



„E un pic stânjenitor că la 20 de ani după ce am luat primul Palme d'Or ne întoarcem acum și noi n-avem încă o sală de premieră unde să prezentam filmul ăsta în București”, a spus regizorul Cristian Mungiu.



Este pentru a doua oară când regizorul Critian Mungiu câştigă trofeul Palme d'Or. Anterior, Mungiu a fost premiat pentru filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” în 2007.