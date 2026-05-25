Rusia amenință că va ataca și mai intens Kievul, inclusiv „centrele politice” și le spune cetățenilor străini să plece din oraș

Publicat la 19:02 25 Mai 2026

Rusia a amenințat, luni, că va continua bombardamentele intense asupra capitalei ucrainene Kiev, după un val de lovituri mortale în ultimele zile – cel mai probabil răzbunarea pentru atacurile ucrainene recente în profunzimea teritoriului rus. Regimul de la Kremlin a amenințat inclusiv că va lovi „centrele de luare a deciziei” din Kiev și a făcut un „apel” la cetățenii străini și diplomații din capitala Ucrainei să plece, relatează France24.

Rusia a lansat zeci de drone și rachete asupra Ucrainei, în weekend, ucigând patru persoane, rănind alte zeci și provocând pagube în tot Kievul.

Printre armele folosite de Rusia s-a numărat racheta hipersonică Oreșnik, despre care Kremlin susține că poate atinge o viteză de zece ori mai mare decât cea a sunetului și poate transporta focoase nucleare.

Valul de atacuri a venit la câteva zile după ce Rusia a acuzat Ucraina că a bombardat o școală profesională din regiunea Lugansk, ocupată de Rusia, ucigând 21 de persoane. Dictatorul Vladimir Putin a ordonat armatei sale să riposteze pentru acel atac.

„În circumstanțele actuale, Forțele Armate Ruse încep să lanseze lovituri sistematice împotriva instalațiilor militar-industriale ucrainene din Kiev”, a transmis diplomația lui Putin într-un comunicat.

„Loviturile vor viza atât centre decizionale, cât și posturi de comandă. Îi avertizăm pe cetățenii străini, inclusiv personalul misiunilor diplomatice și al organizațiilor internaționale, să părăsească orașul cât mai curând posibil”, a adăugat regimul de la Kremlin.

Rusia le ceruse deja cetățenilor străini și diplomaților să evacueze Kievul, la începutul acestei luni, când amenințase cu lovituri masive asupra centrului orașului dacă Ucraina va ataca parada militară din Piața Roșie.