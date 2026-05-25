Cinci state UE cer blocului să-și „arate forța” în fața Chinei și să răspundă dur la practicile sale comerciale abuzive

2 minute de citit Publicat la 20:08 25 Mai 2026 Modificat la 20:08 25 Mai 2026

Un grup de cinci state-membre UE, condus de Franța, cere Comisiei să folosească mai amplu tarifele și alte măsuri defensive pentru a contracara practicile comerciale abuzive ale Chinei și ale altor țări, relatează Politico, luni.

Într-un document informal comun consultat de Politico, Franța, Italia, Spania, Olanda și Lituania au îndemnat UE să lanseze mai frecvent anchete privind practicile comerciale neloiale. Documentul, care a fost transmis Comisiei Europene și celorlalte state membre, vineri, a propus, de asemenea, crearea unor noi instrumente comerciale, mai defensive.

Documentul informal a fost redactat într-un moment în care Comisia Europeană lucrează la o „politică de apărare comercială mai asertivă și mai eficientă” pentru a gestiona relația cu China. Uniunea Europeană urmează să organizeze, vinerea viitoare, o dezbatere strategică internă privind amenințarea competitivă reprezentată de China.

Deși documentul nu a numit explicit China, a făcut referire implicită la regimul chinez, precizând că „unii dintre principalii parteneri comerciali ai Uniunii Europene, UE, se îndepărtează de acest cadru multilateral prin impunerea de noi bariere comerciale sau prin contribuția la supracapacitatea industrială sistemică și structurală”.

Liderii europeni vor o abordare mai proactivă a Comisiei

Semnatarii documentului, printre care se numără toate marile economii ale UE, cu excepția Germaniei, au îndemnat Comisia să „ia în calcul mai frecvent oportunitatea deschiderii unor anchete de salvgardare în caz de perturbări comerciale la nivel de sector”. Țările au cerut, de asemenea, ca blocul european „să fie mai proactiv” în sesizarea Organizației Mondiale a Comerțului privind încălcările regulilor comerciale și să aloce mai multe resurse umane unităților sale de anchetă.

În ceea ce pare a fi o încercare de a face aplicarea regulilor comerciale mai geopolitică, cele cinci țări au cerut, de asemenea, adăugarea „securității economice” printre criteriile evaluate atunci când se decide deschiderea unor anchete de apărare comercială, care pot duce la tarife și alte sancțiuni comerciale.

„Această abordare ar contribui la conservarea capacităților de producție rămase ale Uniunii în sectoare și lanțuri valorice strategice, protejând astfel baza industrială a Uniunii”, se arată în document.

Alte propuneri includ ajustări tehnice ale legislației existente, pentru a avea siguranța că firmele străine nu pot ocoli anchetele comerciale ale UE, precum și o măsură care ar permite Comisiei să aplice taxe antisubvenție direct companiilor. În prezent, aceste taxe pot fi aplicate doar țărilor și produselor.

Grupul a lansat și ideea unui așa-numit „instrument de reziliență” — un „instrument intersectorial de apărare comercială” care ar putea fi activat atunci când nu se aplică niciun alt instrument de apărare comercială — și ideea unor taxe suplimentare sau a unor contingente tarifare „pentru a proteja producătorii europeni”.

Vineri, președintele francez, Emmanuel Macron, a cerut UE să se inspire din măsurile comerciale ale Statelor Unite menite să protejeze industriile strategice. Combaterea „dezechilibrelor globale” — inclusiv inundarea restului lumii de către China cu exporturile sale — este, de asemenea, principala prioritate identificată de Franța pentru summitul liderilor G7, pe care îl va găzdui la Évian-les-Bains, pe 15 iunie.