Momentul în care o parapantistă este lovită în zbor de un avion de mici dimensiuni. A scăpat ca prin minune cu viață

2 minute de citit Publicat la 20:49 25 Mai 2026 Modificat la 21:33 25 Mai 2026

Momentul în care o parapantistă este lovită în zbor de un avion de mici dimensiuni. Foto: Instagram/sab_thi

O femeie din Austria a scăpat ca prin minune cu viață după ce un avion de mici dimensiuni i-a lovit parapanta în timp ce zbura deasupra unei văi alpine, în weekend, scrie The Times.

Sabrina a postat pe Instagram imagini cu incidentul, în care se vede cum elicea unui avion de mici dimensiuni îi sfâșie parapanta. Videoclipul surprinde momentul în care aeronava trece la doar câțiva metri deasupra ei, într-o coliziune care a făcut-o să se rotească incontrolabil.

În înregistrare, a cărei autenticitate a fost confirmată de poliție, se aude femeia strigând și se vede cum se zbate în timp ce începe să cadă, cu parapanta distrusă deasupra capului. Ea reușește însă să preia rapid controlul, activând parașuta de rezervă.

Plane slams into a paraglider’s canopy near Schmittenhöhe mountain in northern Austria.



The woman, Sabrina, was captured on camera gliding through the air before a small plane came slamming into her parachute.



The 44-year-old woman was able to untangle herself before… pic.twitter.com/nYtHcvv624 — Collin Rugg (@CollinRugg) May 24, 2026

Sabrina a scris: „Ziua în care un Cessna 172 te doboară din cer în timp ce zbori cu parapanta... Încă nu-mi vine să cred că stau aici și scriu asta și că, în afară de câteva vânătăi și zgârieturi serioase, nu am pățit nimic grav”.

Postarea a devenit rapid virală, strângând peste 200.000 de aprecieri pe Instagram.

Femeia de 44 de ani, o parapantistă experimentată, a reușit să aterizeze în siguranță într-o pădure după incidentul petrecut în zona Piesendorf, din centrul Austriei, a precizat poliția locală într-un comunicat. Ulterior, ea a fost transportată la un aeroport din apropiere cu un elicopter al poliției.

Pilotul a fost pus sub acuzare

Pilotul, în vârstă de 28 de ani, a recunoscut că „nu a reușit să vireze la timp, ceea ce a dus la coliziune”, potrivit poliției.

Ingrid Planitzer, purtător de cuvânt al poliției din landul Salzburg, a declarat că pilotul a fost pus sub acuzare pentru vătămare corporală din culpă. De asemenea, poliția a trimis un raport al incidentului către autoritățile aeronautice naționale.

Accidentele care implică parapantiști nu sunt ceva nemaiauzit în această regiune, a precizat Planitzer, deși, în mod normal, acestea nu implică o altă aeronavă. „Nu am mai văzut niciodată un accident de acest gen”, a adăugat ea.

Parapantismul este un sport extrem în care practicanții zboară la sute sau chiar mii de metri deasupra solului, adesea în zone montane. Propulsați de forța vântului, aceștia pot plana ore în șir, cu viteze între 24 și 48 de kilometri pe oră, parcurgând distanțe mari.

Accidentele fatale sunt relativ rare. Anul trecut, un pilot RAF aflat în timpul liber a murit din cauza unor traumatisme craniene, după ce s-a izbit de un perete stâncos în Țara Galilor.