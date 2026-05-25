O actriță a povestit cum un frigider de 270 kg s-a desprins din perete și a căzut peste ea

Laura Clery, în vârstă de 39 de ani, este o adevărată vedetă a internetului din Statele Unite. Sursa foto: Instagram/lauraclery

Actrița Laura Clery, în vârstă de 39 de ani, o adevărată vedetă a rețelelor sociale din Statele Unite, cu peste 25 de milioane de urmăritori, a fost implicată într-un accident şocant. Un frigider masiv din oțel inoxidabil, cu două uși, de 270 de kilograme, s-a desprins brusc din perete şi s-a prăbuşit peste ea.

Incidentul a avut loc acasă, în fața copiilor ei de cinci și șapte ani, iar consecințele au fost minime datorită intervenției a trei pompieri, care au eliberat-o pe femeie înainte de a o transporta de urgență la spital, relatează Il Messaggero.

Deși este mai puțin cunoscută în Europa, Laura Clery este vedetă în adevăratul sens al cuvântului în SUA. Având 25 de milioane de urmăritori pe TikTok, YouTube și Instagram datorită sketch-urilor sale comice și a relatărilor zilnice despre viața ei de mamă singură, nu este de mirare că relatarea detaliată a salvării sale a devenit foarte rapid virală.

› Vezi galeria foto ‹

Incidentul a început când fiul ei cel mare, Alfie, a încercat să se urce pe frigider. Observând o ușoară mișcare anormală a aparatului electrocasnic, Laura a intervenit imediat pentru a-l împinge la loc, iar frigiderul a căzut peste ea.

Creatoarea de conținut a distribuit pe canalele sale de socializare și pe platforma Patreon relatarea a ceea ce a descris ca fiind cea mai înfricoșătoare noapte din viața ei de mamă singură: „Toată greutatea m-a aruncat pe spate şi m-a lipit de insula din bucătărie, blocându-mi partea inferioară a spatelui și șoldurile. Nu mă puteam mișca. Am încercat să-l împing, dar nu s-a clintit niciun centimetru. A fost ca și cum aș fi împins o clădire.”

Femeia și-a dat seama imediat că se află într-o situație periculoasă: „Nu în sensul de «Asta va fi o poveste amuzantă de spus mai târziu». Mai degrabă într-un sens de «Aș putea fi cu adevărat în pericol acum». Am simțit că îmi era din ce în ce mai greu să respir, ca și cum corpul meu decidea încet să se oprească.” Fiica ei cea mică, Poppy, a fost și ea martoră la scenă, în lacrimi.

Din fericire, Laura, care era singură acasă cu copiii ei, avea telefonul în buzunar. Cu ajutorul telefonului mobil, a putut suna la urgenţe care s-au grăbit să o ajute, dar și să înregistreze imagini din operațiunile frenetice de salvare. Printre acestea, un filmuleţ postat pe rețelele sociale o arată pe tânără în interiorul ambulanței, purtând un guler ortopedic și o mască de oxigen: „Copiii mei erau acasă. „Chiar nu știam dacă voi ieși cu viață din situația aceea. Slavă Domnului că aveam telefonul în buzunar și am putut suna la 112. Slavă Domnului că nu a căzut peste copiii mei. A fost nevoie de trei pompieri să-l ridice. Încă tremur”, a povestit aceasta.

Odată ce pericolul a fost evitat, atenția s-a îndreptat către responsabilităţile celor care au montat bucătăria. Creatoarea de conţinut și-a anunțat intenția de a intenta acțiuni legale împotriva instalatorilor: „Vreau să-i dau în judecată pe nenorociții de contractori care au instalat acest frigider. Este un frigider cu două uși din oțel inoxidabil, de 270 de kilograme, care NU a fost fixat corespunzător pe perete. Din această cauză, fiul meu de 7 ani a reușit să-l tragă înainte, iar când am încercat să-l împing înapoi, a căzut peste mine, zdrobindu-mă complet. Aproape că m-a omorât. Și absolut ar fi putut să-l omoare pe fiul meu. Asta nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată. A fost o neglijență.”