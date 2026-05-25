Vremea rămâne instabilă în toată țara până la începutul lunii iunie. Prognoza meteo actualizată pentru următoarele două săptămâni

7 minute de citit Publicat la 13:48 25 Mai 2026 Modificat la 13:48 25 Mai 2026

Meteorologii anunță episoade de încălzire şi răcire în următoarele două săptămâni / sursă foto: Colaj Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza meteo actualizată pentru următoarele două săptămâni, pe regiuni, în intervalul 25 mai - 8 iunie. Potrivit meteorologilor, vremea va rămâne instabilă în următoarea perioadă, cu schimbări rapide de temperatură, astfel că vor exista episoade de încălzire urmate de o răcire a vremii în aproape toată țara.

În Banat, valorile termice vor fi în creștere la începutul intervalului de la o medie regională a maximelor de 29 de grade, spre 32 de grade (miercuri, 27 mai) și vor caracteriza o vreme călduroasă. Minimele termice, în același interval, nu vor avea variații semnificative, iar media acestora se va situa în jurul a 14 grade.

În data de 28 mai, vremea se va răci semnificativ, valorile medii diurne vor ajunge la 25 de grade, iar cele nocturne la 9 grade, valori ce se vor menține și pe parcursul zilei de 29 mai.

Ulterior, vremea se va încălzi până la finalul primei săptămâni, iar în a doua jumătate a intervalului vor mai fi ușoare variații de la o zi la alta, însă media maximelor se va situa în jurul a 28 de grade, iar a minimelor va fi de 14 grade.

Probabilitatea pentru averse va fi în creștere după data de 1 iunie.

În Crișana, valorile termice vor fi în creștere la începutul intervalului de la o medie regională a maximelor de 28 de grade, spre 31 de grade (miercuri, 27 mai) și vor caracteriza o vreme călduroasă.

Minimele termice, în același interval, vor crește ușor de la o medie de 12 grade, la 14 grade. În data de 28 mai, vremea se va răci semnificativ, valorile medii diurne vor ajunge la 24 de grade, iar cele nocturne la 8...9 grade, valori ce se vor menține și pe parcursul zilei de 29 mai.

Ulterior, vremea se va încălzi până la finalul primei săptămâni, iar în a doua jumătate a intervalului vor mai fi ușoare variații de la o zi la alta, însă media maximelor se va situa în jurul a 26 de grade, iar a minimelor va fi de 13...14 grade.

Probabilitatea pentru averse va fi în creștere după data de 1 iunie.

Temperaturi ridicate, apoi urmează ploi și frig

În Tansilvania, vremea se va încălzi la începutul intervalului. Media regionala a maximelor va crește de la 26 de grade, spre 28 de grade (miercuri, 27 mai), iar vremea va fi local călduroasă. Minimele termice, în același interval, vor crește ușor, iar media acestora va ajunge la 11...12 grade.

În data de 28 mai, vremea se va răci semnificativ, valorile medii diurne vor ajunge la 22 de grade, iar cele nocturne la 6 grade, valori ce se vor menține și pe parcursul zilei de 29 mai.

Ulterior, vremea se va încălzi până la finalul primei săptămâni, iar în a doua jumătate a intervalului vor mai fi ușoare variații de la o zi la alta, însă media maximelor va fi de 25...26 de grade, iar a minimelor de 11...12 grade.

Vor mai fi ploi de scurtă durată în prima săptămână, în jurul datelor de 26 și 28 mai, dar probabilitatea pentru averse va fi în creștere după data de 1 iunie.

În Maramureș, valorile termice vor fi în creștere ușoară la începutul primei săptămâni de la o medie regională a maximelor de 28 de grade, spre 29...30 de grade (miercuri, 27 mai) și vor caracteriza o vreme călduroasă. Minimele termice, în același interval, nu vor avea variații semnificative, iar media acestora se va situa în jurul a 14 grade.

În data de 28 mai, vremea se va răci semnificativ, valorile medii diurne vor ajunge la 25 de grade, iar cele nocturne la 9 grade, valori ce se vor menține și pe parcursul zilei de 29 mai.

Ulterior, vremea se va încălzi până la finalul primei săptămâni, iar în a doua jumătate a intervalului vor mai fi ușoare variații de la o zi la alta, însă media maximelor se va situa în jurul a 28 de grade, iar a minimelor va fi de 14 grade. Vor mai fi ploi de scurtă durată în prima săptămână, în jurul datelor de 26 și 28 mai, dar probabilitatea pentru averse va fi în creștere după data de 1 iunie.

În Moldova, vremea se va încălzi la începutul primei săptămâni. Valorile termice diurne vor fi în creștere de la o medie regională de 25 de grade, spre 28...29 de grade (miercuri, 27 mai) și vor caracteriza o vreme local călduroasă.

Minimele termice, în același interval, vor crește ușor de la 12 grade, spre 14 grade.

În data de 28 mai, vremea se va răci semnificativ, valorile medii diurne vor ajunge la 20 de grade, iar cele nocturne în jurul a 8 grade, valori ce se vor menține și pe parcursul zilei de 29 mai. Vremea se va încălzi din nou până la finalul primei săptămâni, iar în a doua jumătate a intervalului vor mai fi ușoare variații de la o zi la alta, însă media maximelor se va situa în jurul a 26 de grade, iar a minimelor va fi de 12...14 grade.

Vor mai fi ploi de scurtă durată în prima săptămână, în jurul datelor de 26 și 28 mai, dar probabilitatea pentru averse va fi în creștere după data de 1 iunie.

În Dobrogea, valorile termice vor fi în creștere la începutul intervalului de la o medie regională a maximelor de 26 de grade, spre 28 de grade (miercuri, 27 mai) și vor caracteriza o vreme izolat călduroasă. Minimele termice, în același interval, vor crește ușor de la o medie de 14 grade, la 16 grade.

În data de 28 mai, vremea se va răci semnificativ, valorile medii diurne vor ajunge la 22 de grade, iar cele nocturne la 11 grade, valori ce se vor menține și pe parcursul zilei de 29 mai. Vremea se va încălzi din nou până la finalul primei săptămâni, iar în a doua jumătate a intervalului vor mai fi ușoare variații de la o zi la alta, însă media maximelor se va situa în jurul a 25 de grade, iar a minimelor va fi de 14...15 grade.

Vor mai fi ploi de scurtă durată în prima săptămână, în jurul datei de 28 mai, dar probabilitatea pentru averse va fi în creștere după data de 1 iunie.

În Muntenia, vremea se va încălzi la începutul intervalului și va deveni călduroasă miercuri (27 mai). Creșterea valorilor diurne va fi de la o medie regională de 27...28 de grade, spre 30 de grade.

Minimele termice, în același interval, vor avea ușoare variații în jurul a 14 grade. În data de 28 mai, vremea se va răci semnificativ, valorile medii diurne vor ajunge la 24 de grade, iar cele nocturne la 10 grade, valori ce se vor menține și pe parcursul zilei de 29 mai.

Vremea se va încălzi din nou până la finalul primei săptămâni, iar în a doua jumătate a intervalului vor mai fi ușoare variații de la o zi la alta, însă media maximelor se va situa în jurul a 27 de grade, iar a minimelor va fi de 14 grade.

Temporar vor mai fi ploi de scurtă durată în prima săptămână, dar probabilitatea pentru averse va fi în creștere după data de 1 iunie.

În Oltenia, vrremea se va încălzi la începutul intervalului și va deveni călduroasă miercuri (27 mai). Creșterea valorilor maxime va fi de la o medie de 28 de grade, spre 30...31 de grade. Minimele termice, în același interval, vor crește ușor până la 14...15 grade.

În data de 28 mai, vremea se va răci semnificativ, valorile medii diurne vor ajunge la 26 de grade, iar cele nocturne la 10 grade, valori ce se vor menține și pe parcursul zilei de 29 mai.

Valorile termice vor crește din nou până la finalul primei săptămâni, iar în a doua jumătate a intervalului vor mai fi ușoare variații de la o zi la alta, însă media maximelor se va situa în jurul a 28 de grade, iar a minimelor va fi de 14 grade. Probabilitatea pentru averse va fi în creștere după data de 1 iunie.

La munte, valorile termice vor fi în creștere la începutul intervalului de la o medie regională a maximelor de 16 grade, spre 18 grade (miercuri, 27 mai) și vor caracteriza local o vreme caldă. Minimele termice, în același interval, vor crește ușor de la o medie de 7...8 grade, la 10 grade.

În data de 28 mai, vremea se va răci semnificativ, valorile medii diurne vor ajunge la 13 grade, iar cele nocturne la 3 grade, valori ce se vor menține în general și pe parcursul zilei de 29 mai. Ulterior, vremea se va încălzi până la finalul primei săptămâni, iar în a doua jumătate a intervalului vor mai fi ușoare variații de la o zi la alta, însă media maximelor se va situa în jurul a 16 grade, iar a minimelor va fi de 8 grade.

Temporar vor mai fi ploi de scurtă durată în prima săptămână, dar probabilitatea pentru averse va fi în creștere după data de 1 iunie.