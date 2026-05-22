Noi alerte de furtuni și vijelii: ANM a emis două coduri galbene. HARTA județelor afectate

1 minut de citit Publicat la 10:19 22 Mai 2026 Modificat la 10:19 22 Mai 2026

Sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice. Foto: Getty Images

Meteorologii au emis noi avertizări de vreme rea pentru acest final de săptămână. Potrivit ANM, vineri și sâmbătă vor fi furtuni și vijelii. Au fost emise și două coduri galbene de vânt puternic.

Informare ANM de vreme rea

Interval de valabilitate: 22 mai, ora 10 – 23 mai, ora 21

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate, intensificări ale vântului



Vineri (22 mai) în sudul, estul și centrul țării, iar sâmbătă (23 mai) îndeosebi în sudul teritoriului vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat căderi de grindină. În intervale scurte de timp, local cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și izolat vor depăși 40 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare în estul și sud-estul țării, iar vineri (22 mai) local și în vest și centru, cu viteze în general de 45...55 km/h, iar în zona montană înaltă vor fi rafale de 60...90 km/h.

Cod galben de vânt - vineri

Interval de valabilitate: 22 mai, ora 06 – 22 mai, ora 21

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: Moldova și nord-estul Munteniei

Vineri (22 mai), vor fi intensificări ale vântului în Moldova și în nord-estul Munteniei, cu viteze de 50...65 km/h.

Cod galben de vânt - sâmbătă

Interval de valabilitate: 23 mai, ora 06 – 23 mai, ora 21

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: centrul și sudul Moldovei, Dobrogea, estul și nord-estul Munteniei

Sâmbătă (23 mai), vor fi intensificări ale vântului în centrul și sudul Moldovei, Dobrogea, precum și în estul și în nord-estul Munteniei, cu viteze de 50...65 km/h.