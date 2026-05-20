Un bărbat din Bacău a adunat gunoi 40 de ani. Acum, primăria îi face curat cu ordin judecătoresc: a scos deja 20 de TIR-uri de deșeuri

2 minute de citit Publicat la 18:12 20 Mai 2026 Modificat la 18:16 20 Mai 2026

Amplă acțiune de ecologizare în satul Seaca, comuna Dofteana, din județul Bacău, unde un bărbat a adunat deșeuri în curte 40 de ani FOTO: Facebook/ Comuna Dofteana

O amplă acțiune de ecologizare este în desfășurare în satul Seaca, comuna Dofteana, județul Bacău, după ce autoritățile au intervenit pentru igienizarea unei gospodării transformate, în timp, într-un adevărat focar de infecție.

Intervenția a început luni și are loc în baza unei hotărâri judecătorești definitive, după ani întregi în care vecinii au reclamat mirosurile insuportabile și pericolul pentru sănătatea publică. Proprietarul, un bărbat în vârstă de 63 de ani, ar fi acumulat cantități impresionante de deșeuri timp de aproape 40 de ani.

› Vezi galeria foto ‹

Locuitorii din zonă spun că problemele s-au agravat în ultimii ani, mai ales după ce bărbatul a rămas fără loc de muncă. Deși vecinii au încercat în repetate rânduri să discute cu acesta și să găsească o soluție amiabilă, curtea și terenul din jur au devenit treptat o groapă de gunoi improvizată.

În ciuda amenzilor aplicate de Garda de Mediu, situația nu a fost remediată, iar autoritățile locale au fost nevoite să intervină prin executare silită, în prezența unui executor judecătoresc și a forțelor de ordine.

La acțiunea de ecologizare participă angajați ai Primăriei Dofteana, precum și beneficiari ai venitului minim de incluziune (VMI). Pentru desfășurarea operațiunii au fost mobilizate toate utilajele disponibile ale administrației locale, fiind închiriate suplimentar un buldoexcavator de mare capacitate, TIR-uri și camioane de mare tonaj.

Potrivit autorităților, până în prezent au fost evacuate aproximativ 20 de TIR-uri de gunoi, 10 camioane de mare tonaj, dar și numeroase camionete și remorci ale Primăriei. Deșeurile colectate urmează să fie sortate și transportate către un centru specializat de colectare din municipiul Bacău.

Reprezentanții autorităților locale spun că amploarea situației descoperite la fața locului este greu de descris în cuvinte, iar intervenția va continua până când terenul va fi complet eliberat de deșeuri.

Primăria Dofteana a relatat cazul pe Facebook, unde a postat și mai multe imagini de la acțiunea de curățare:

„Începând de ieri, în satul Seaca se desfășoară o amplă acțiune de ecologizare la domiciliul unui cetățean care, de-a lungul anilor, a acumulat cantități impresionante de deșeuri pe proprietatea personală.

Deși persoana în cauză a fost amendată în repetate rânduri de către Garda de Mediu, situația nu a fost remediată. În baza unei hotărâri judecătorești definitive, autoritățile au intervenit pentru evacuarea deșeurilor, în prezența unui executor judecătoresc și a forțelor de ordine.

La această acțiune participă angajați ai Primăriei, precum și beneficiari VMI. Pentru desfășurarea intervenției au fost mobilizate toate utilajele din dotarea Primăriei și au fost închiriate un buldoexcavator de mare capacitate, TIR-uri și camioane, fără de care această operațiune nu ar fi fost posibilă.

Până la această oră, au fost ridicate 20 de TIR-uri de gunoi, 10 camioane de mare tonaj, precum și numeroase camionete și remorci din dotarea Primăriei. Deșeurile colectate vor fi sortate și transportate către un centru specializat de colectare din Bacău.

Volumul uriaș de deșeuri și situația găsită la fața locului sunt greu de descris în cuvinte. Acțiunea va continua până când terenul va fi complet eliberat de deșeuri”.