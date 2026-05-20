Incendiu puternic la un bar de pe plaja din Mamaia. Flăcările au distrus întreg localul

<1 minut de citit Publicat la 08:26 20 Mai 2026 Modificat la 08:41 20 Mai 2026

Un bar de pe plaja din stațiunea Mamaia a luat foc și a fost distrus cu totul. Sursa foto: Agerpres

Un bar de pe plaja din staţiunea Mamaia a fost mistuit de flăcări, într-un incendiu produs în noaptea de marţi spre miercuri, fără a se înregistra victime, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dobrogea".

Flăcările au distrus beach-barul, pe o suprafaţă de aproximativ 250 de metri pătraţi.

"Pentru gestionarea evenimentului semnalat în dispeceratul ISU Dobrogea au fost mobilizate mai multe echipaje de pompieri. La sosirea forţelor de intervenţie, incendiul se manifesta generalizat la întreaga construcţie. Forţele de intervenţie au realizat dispozitive pentru limitarea propagării şi lichidarea incendiului. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. A ars beach-barul pe o suprafaţă de aproximativ 250 metri pătraţi", a precizat ISU "Dobrogea", citat de Agerpres.

Potrivit sursei citate, cauza izbucnirii incendiului este în curs de stabilire, cercetările fiind în derulare.

"Obiectivul nu se supune avizării/ autorizării din punct de vedere al securităţii la incendiu", a menţionat ISU "Dobrogea".