Pentagonul reduce numărul brigăzilor sale de luptă în Europa

Publicat la 09:25 20 Mai 2026 Modificat la 09:28 20 Mai 2026

Pentagonul a anunțat, marți, într-un comunicat de presă, că a redus numărul brigăzilor de luptă staţionate în Europa de la patru la trei. Această reducere cu aproximativ 4.000 de soldați a dus la „întârzierea desfășurării” trupelor în Polonia. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a discutat cu vicepremierul polonez Kosiniak-Kamysz și a asigurat că SUA vor menține „o prezență militară puternică” în Polonia. Pentagonul a lăudat apoi Varșovia pentru că a arătat „capacitatea și hotărârea de a se apăra singură”. „Alți aliați NATO ar trebui să-i urmeze exemplul”, mai scrie în comunicatul citat.

Reducerea numărului de brigăzi (adică aproximativ 4.000 de soldați n.red) este cea mai recentă etapă în retragerea prezenței militare americane pe continentul europeană anunțată de Donald Trump, un critic acerb al alianței NATO.

„Departamentul de Război (numele dat Departamentului Apărării de Administrația Trump n.red) a redus numărul total de Brigăzi de Luptă (BCT – Brigade Combat Teams) alocate Europei de la patru la trei. Astfel, se revine la nivelul de brigăzi existente în Europa în anul 2021. Această decizie este rezultatul unui proces complex și multistratificat axat pe postura forțelor americane în Europa. Ca urmare, are loc o întârziere temporară a desfășurării forțelor americane în Polonia, un aliat-model al Statelor Unite”, a transmis Pentagonul în comunicatul citat.

Acest anunţ vine după o serie de declaraţii ale oficialilor americani privind desfăşurările militare în Europa, pe fondul presiunii constante exercitate de Donald Trump asupra aliaţilor europeni pentru ca aceştia să cheltuiască mai mult pentru a-şi asigura propria apărare.

Pentagonul a adăugat că SUA vor decide ulterior cum vor fi desfășurați soldații americani în Europa.

„Departamentul va stabili configurația finală a acestor și altor forțe americane din Europa pe baza unei analize suplimentare a cerințelor strategice și operaționale ale SUA, precum și a capacității aliaților noștri de a contribui cu propriile forțe la apărarea Europei.

Această analiză are scopul de a promova agenda „America First” a președintelui Donald Trump în Europa și în alte teatre de operațiuni, inclusiv prin încurajarea și sprijinirea aliaților noștri din NATO să își asume responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a Europei”, a mai transmis Pentagonul în citat.

America lui Trump laudă Polonia

Comunicatul Pentagonului de marţi seara subliniază că Statele Unite „vor menţine o prezenţă militară puternică în Polonia”, un elev model în ochii lui Donald Trump, cu cheltuieli militare printre cele mai ridicate de pe continent, ca procent din PIB.

„Secretarul Pete Hegseth a discutat mai devreme astăzi cu vicepremierul polonez Władysław Kosiniak-Kamysz, iar Departamentul va rămâne în contact strâns cu omologii săi polonezi pe măsură ce această analiză continuă, inclusiv pentru a se asigura că Statele Unite își mențin o prezență militară puternică în Polonia.

Polonia a demonstrat atât capacitatea, cât și hotărârea de a se apăra. Și ceilalți aliați din NATO ar trebui să-i urmeze exemplul”, se mai arată în comunicatul citat.

Pe 1 mai, Pentagonul a anunţat retragerea a aproximativ 5.000 de militari americani din Germania în decurs de un an. A doua zi, Donald Trump a adăugat că Statele Unite vor reduce această prezenţă cu „mult mai mult de 5.000”, din cei aproximativ 36.000 de soldaţi staţionaţi în ţară.

Vineri, 15 mai, un general american a anunţat că Statele Unite au anulat desfăşurarea a 4.000 de militari în Polonia.

Marţi, vicepreşedintele american a afirmat că această desfăşurare este, deocamdată, „amânată” mai degrabă decât anulată, cerând în acelaşi timp Europei să fie mai autonomă în materie de apărare. Aceşti 4.000 de militari „ar putea fi trimişi în altă parte în Europa”, a afirmat JD Vance.

„Nu am luat o decizie finală cu privire la locul unde vor fi trimise aceste trupe”, a adăugat vicepreşedintele american.

Aceste mişcări de trupe sunt urmărite cu mare atenţie, după ce preşedintele american a promis că îi va face să plătească pe aliaţii europeni care nu i-au susţinut războiul împotriva Iranului.