Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa: Retragerea trupelor SUA de pe continent va fi un proces continuu, pe mai mulți ani

2 minute de citit Publicat la 21:51 19 Mai 2026 Modificat la 21:54 19 Mai 2026

Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate de pe continent. Foto: Getty Images

Decizia SUA de retragere a unei brigăzi de blindate cu 5.000 de soldați din Europa nu va afecta planurile de apărare ale Alianței Nord-Atlantice în regiune, a declarat, marți, generalul american Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate de pe continent (SACEUR).

Grynkewich a făcut declarația după reuniunea Comitetului Militar al NATO, desfășurată la Bruxelles, notează Agerpres.

El a insistat că retragerea celor 5.000 de soldați "nu va avea niciun impact" asupra capacității de apărare a blocului militar.

Generalul a arătat că aliații europeni și Canada își asumă o responsabilitate tot mai mare în materie de apărare convențională în Europa, beneficiind în continuare de sprijinul capacităților americane, în curs de ajustare.

SACEUR: Pe măsură ce europenii sunt mai implicați, SUA își permit să reducă trupele de pe continent

"Pe măsură ce pilonul european al alianței devine tot mai puternic, aceasta permite Statelor Unite să-și reducă prezența în Europa și să se limiteze doar la furnizarea acelor capacități critice pe care aliații nu și le pot asigura încă", a explicat Grynkewich.

El a adăugat că nu poate oferi un calendar exact referitor la aceste reduceri de trupe, dar că acesta "va fi un proces continuu, pe parcursul mai multor ani".

"Vreau să subliniez că această decizie nu are niciun impact asupra punerii în aplicare a planurilor noastre regionale de apărare", a repetat el, când a fost întrebat de jurnaliști despre decizia președintelui SUA, Donald Trump, de a redistribui în afara Europei aproximativ 5.000 de soldați americani staționați până acum în Germania.

În data de 1 mai s-a aflat că Trump a decis să retragă 5.000 de militari americani din bazele lor din Germania, într-un gest interpretat ca o reacție la criticile cancelarului german, Friedrich Merz.

Acesta din urmă a opinat că Washingtonul a fost "umilit" de Iran în cadrul negocierilor pentru încheierea unui acord de pace.

Potrivit generalului Grynkewich, redistribuirea trupelor americane face parte din Strategia de Apărare Națională a SUA și se înscrie în așa-numitul concept NATO 3.0.

În NATO 3.0, aliații europeni trebuie să asigure securitatea convențională a continentului european, în timp ce SUA vor rămâne implicate în principal în descurajarea strategică nucleară.

SUA au 36.000 de militari în Germania

Din 2022, de când a sosit brigada americană care urmează să fie retrasă fără a fi înlocuită, s-au întâmplat multe lucruri în cadrul NATO, a susținut oficialul citat.

"În primul rând, aliații baltici, polonezii și mulți alții și-au consolidat considerabil capacitatea de luptă terestră, astfel încât acum există o capacitate terestră substanțial mai mare decât cea anterioară", a detaliat el.

În prezent, armata americană are o prezență masivă în Germania, cu peste 36.000 de soldați în serviciu activ, repartizați în mai multe baze cheie din țară.

Între acestea se numără baza aeriană de la Ramstein, cartierul general din Wiesbaden, zonele de instrucție din Grafenwohr și Hohenfels, din Bavaria, baza aeriană de la Spangdahlem și complexul militar din Stuttgart.