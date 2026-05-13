Radu Tudor: „Cinci concluzii ale Summit-ului B9 de la București”. Cum e relansată axa Polonia-România

Publicat la 19:16 13 Mai 2026 Modificat la 19:48 13 Mai 2026

Liderii NATO, primiți de Nicușor Dan la Cotroceni. FOTO: Captură video Facebook Administratia Prezidentiala

Radu Tudor, jurnalist Antena 3 CNN şi analist militar, observă cinci concluzii după Summit-ul B9 de la București. „Consacrarea Flancului Estic al NATO” şi întâlnirea dintre premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, și reprezentantul Administrației Trump au fost câteva dintre punctele-cheie ale reuniunii din capitala României, remarcate de Radu Tudor pe radu-tudor.ro.

Bucureștiul a fost centrul deciziilor de securitate din Europa. Secretarul general al NATO și șefi de stat din 15 țări s-au întâlnit la Summitul B9, într-un moment critic pentru flancul estic. Nicușor Dan și președintele Poloniei au co-prezidat întâlnirea, iar Volodimir Zelenski a transmis mai multe mesaje. Miza pentru România este uriaşă. O nouă strategie pentru protejarea Mării Negre, dar şi garanţii de securitate consolidate.

Cinci concluzii ale Summit-ului B9 de la București

Radu Tudor a anunţat cinci concluzii ale Summit-ului B9 de la București:

„Consacrarea Flancului Estic al NATO ca centru de greutate al Alianței. Măsuri suplimentare de apărare în curs de implementare (anti-dronă și anti-rachetă) Aducerea la aceeași masă la București a Secretarului General al NATO Mark Rutte, a reprezentatului administrației SUA Dinanno și a președintelui Ucrainei Volodymir Zelenski, cu discuții concrete despre Rusia și oprirea războiului declanșat de acest stat agresor Față în față, premierul Danemarcei Mette Frederiksen și reprezentantul Administrației Trump, după tensiunile privind dorința președintelui SUA de a anexa Groenlanda Relansarea axei Polonia-Romania, după o încetinire a parteneriatului strategic. Cele 2 țări ar putea beneficia de redistribuirea unor trupe SUA retrase din Germania Stabilirea liniilor directoare strategice pentru Summit-ul NATO de la Ankara între țările Flancului Estic și țările bogate și foarte bine dotate militar din Nord : Finlanda, Norvegia, Suedia, Danemarca. Din zona Arctica la Marea Neagră, un zid puternic NATO de apărare în fața Rusiei", a notat Radu Tudor.

În cadrul conferinţei de presă care a urmat summit-ului, Mark Rutte a răspuns la întrebarea privind „NATO 3.0” și dacă asta înseamnă o alianță "mai centrată" pe Europa.

„Vreau să spun că NATO 3.0 înseamnă un NATO și o Europă mai puternice, dar asta împreună cu SUA, și nuclear și convențional. Cred că una dintre cele mai mari reușite de politică externă ale președintelui Trump a fost summitul de la Haga, unde am hotărât creșterea cheltuielilor de apărare.

Trebuie să spunem că e foarte limpede că aliații au auzit mesajul - din două puncte de vedere - respectarea angajamentelor anterioare și a celor noi. Am văzut asta și din partea României, care își face partea ei. În ce privește Strâmtoarea Ormuz, vorbim de următoarea faza - există inițiative precum cea franco-britanică, pentru a ne asigura că avem tot ce e necesar să facem deminarea, să ne asigurăm că strâmtoarea rămâne deschisă, că avem nave acolo care să elimine minele maritime și se face în continuarea multor alte inițiative.

Avem angajamente ferme provenind și din alte țări. Mesajul nostru către SUA este că vom continua să colaborăm strâns", a afirmat Rutte.