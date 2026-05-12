Mark Rutte și Volodimir Zelenski vin la București, la summitul B9+, organizat de Nicușor Dan

Programul și agenda evenimentuluiPublicat acum 35 minute
Agenda oficială a summitului include:
- 10:30 – primirea oficială a șefilor de delegații la Palatul Cotroceni
- 11:00 – sesiunea plenară de deschidere (intervenții ale liderilor României și Poloniei)
- dezbateri privind securitatea transatlantică și cooperarea regională
- 14:20 – fotografia oficială de grup
- 14:30 – dejun de lucru al liderilor
- 17:00 – conferință de presă comună a principalilor lideri și a secretarului general NATO
Volodimir Zelenski va avea o intervenţie la finalul sesiunii de lucru a B9.
Reuniunea la nivel înalt are ca scop sublinierea nevoii de consolidare a relaţiei transatlantice şi la finalul acesteia va fi transmisă o Declaraţie Comună în care va fi reliefat acest aspect, dar şi atenţia asupra Flancului estic al Alianţei, ameninţarea Rusiei în regiune şi susţinerea Ucrainei.
Tema centrală a reuniunii este „Delivering More for Transatlantic Security”, axată pe întărirea apărării colective și sprijinul pentru Ucraina.
Alți participanți la summit: Lista oficialăPublicat acum 36 minute
Pentru pregătirea summitului, mai mulți lideri internaționali sosesc la București începând de marți, 12 mai, printre care și:
- secretarul general NATO, Mark Rutte
- Președintele Poloniei, Karol Nawrocki
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, însoțit soția sa, Olena Zelenska, vor ajunge în Capitală miercuri, potrivit surselor Antena 3 CNN. Prima Doamnă a Ucrainei va avea un program comun cu partenera preşedintelui României, Mirabela Grădinaru.
Pe lista participanților se regăsesc și:
- Preşedintele Republicii Lituania, Gitanas Nausėda;
- Preşedintele Republicii Estonia, Alar Karis;
- Preşedintele Republicii Cehe, Petr Pavel;
- Preşedintele Republicii Letonia, Edgars Rinkēvičs;
- Preşedintele Republicii Slovace, Peter Pellegrini;
- Preşedintele Republicii Finlanda, Alexander Stubb;
- Prim-ministrul Regatului Danemarcei, Mette Frederiksen;
- Subsecretarul de Stat din Statele Unite ale Americii pentru controlul armamentelor şi securitate internaţională, Thomas DiNanno;
- Ministrul Apărării din Regatul Suediei, Pål Jonson;
- Ministrul Afacerilor Externe din Regatul Norvegiei, Espen Barth Eide;
- Secretarul de Stat permanent din cadrul Cancelariei Prim-ministrului Islandei, Benedikt Árnason;
- Reprezentantul Permanent al Republicii Bulgaria la NATO, Ambasadorul Nikolay Milkov;
- Ambasadorul Ungariei în România, Kissné Hlatki Katalin.
Mark Rutte și Volodimir Zelenski vin la București, la summitul B9+, organizat de Nicușor DanPublicat acum 37 minute
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președintele ucrainean Volodimir Zelenski vor sosi miercuri la București, unde vor participa la Palatul Cotroceni la Summitul Formatului Bucureşti 9 (B9) şi al Ţărilor Nordice. Summitul, cu tema „Delivering More for Transatlantic Security", va fi co-prezidat de președintele României, Nicușor Dan, și de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, informează Administraţia Prezidenţială.
Președintele SUA, Donald Trump, a fost și el invitat să participe la Summitul B9+ organizat pe 13 mai. Șeful de la Casa Albă a refuzat însă invitația. Washingtonul îl va trimite, în schimb, pe subsecretarul de Stat din Statele Unite ale Americii pentru controlul armamentelor și securitate internațională, Thomas DiNanno.
Formatul Bucureşti 9, iniţiat în 2015 de România şi Polonia, reuneşte ţările de pe Flancul estic al NATO: România, Republica Polonă, Republica Bulgaria, Ungaria, Republica Cehă, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Lituania şi Republica Letonia.