Darius Vâlcov va fi eliberat condiționat din închisoare. Decizia instanței nu mai poate fi contestată

1 minut de citit Publicat la 14:19 03 Iun 2026 Modificat la 14:19 03 Iun 2026

Darius Vâlcov va fi eliberat condiționat din închisoare. FOTO: Hepta

Fostul ministru al Finanțelor Darius Vâlcov va fi eliberat condiționat din închisoare, a decis, miercuri, Tribunalul Vrancea. Decizia nu mai poate fi contestată.

Instanța a admis contestația formulată de Darius Vâlcov, care era deținut în Penitenciarul Focșani, împotriva sentinței pronunțate pe 9 aprilie 2026 de Judecătoria Focșani, prin care cererea sa de liberare condiționată fusese respinsă.

Judecătorii i-au atras atenția fostului ministru că liberarea condiționată poate fi revocată dacă, după punerea în libertate, va săvârși o nouă infracțiune. În acest caz, el ar urma să execute restul de pedeapsă.

Darius Vâlcov, fost ministru al Finanțelor și fost primar al municipiului Slatina, a fost condamnat definitiv în mai 2023, în "Dosarul Tablourilor". El a primit atunci o pedeapsă de 6 ani de închisoare pentru trafic de influență și spălare de bani.

Dosarul a fost legat de perioada în care Vâlcov era primar al Slatinei. Procurorii au susținut că acesta ar fi cerut unui om de afaceri un procent din valoarea unor lucrări publice, în schimbul sprijinului pentru câștigarea unor contracte.

Anchetatorii au găsit, în timpul perchezițiilor, bani, lingouri de aur și numeroase tablouri despre care procurorii au susținut că ar fi fost cumpărate prin intermediari.

Înainte de condamnarea definitivă, Darius Vâlcov a plecat în Italia. Ulterior, el a fost extrădat în România, în august 2023, și încarcerat.

În noiembrie 2025, pedeapsa lui Darius Vâlcov a fost redusă de la 6 ani la 5 ani de închisoare, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul în casație și a constatat că fapta de trafic de influență s-a prescris. Condamnarea pentru spălare de bani a rămas însă valabilă.

Darius Vâlcov a mai fost vizat și în alte dosare de corupție. Într-unul dintre acestea, Curtea de Apel Craiova l-a achitat în 2021, iar într-un alt dosar, în 2023, aceeași instanță a anulat o condamnare de 6 ani și 6 luni pentru luare de mită, după ce faptele s-au prescris.