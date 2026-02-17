ANAF a vândut cu o sumă record tablourile de valoare pe care le-a confiscat de la fostul ministru Darius Vâlcov

În total, 34 de opere de artă din colecția lui Vâlcov au fost scoase la licitație. Foto: colaj Hepta | Mediafax Foto / Alexandru Dobre/ captură Artmark via Facebook

Mai multe tablouri de valoare, semnate de pictori precum Nicolae Grigorescu, Victor Brauner, Nicolae Tonitza sau Pablo Picasso, au fost scoase la licitație, marți seara, de ANAF și vândute cu sume uriașe, potrivit Observator. Toate aceste capodopere au fost confiscate de la Darius Vâlcov și scoase la vânzare de Fisc pentru recuperarea prejudiciului în dosarul „Tablourilor”, în care fostul ministru de Finanțe a fost condamnat la șase ani de închisoare cu suspendare.

Cele două tablouri „Car cu boi” au fost vândute la prețuri istorice. Licitația tabloului „Car cu boi, pe cale de dimineaţă" a început de la 40.000 de euro și s-a închis la 170.000 de euro.

Similar și în cazul picturii „Car cu boi la asfinţit”. Licitația a început de la 50.000 de euro, iar la final a fost adjudecată cu 170.000 de euro. Este un record absolut pentru lucrări din această categorie, în istoria licitaţiilor, potrivit site-ului Observator.

De asemenea, un portret celebru, realizat de Nicolae Tonitza, s-a vândut pentru suma de 75.000 de euro.

În total, 34 de opere de artă din colecția lui Vâlcov au fost scoase la licitație.

Capodoperele au avut preţuri de pornire mai mici decât cele cu care sunt obişnuiţi colecţionarii deorece interesul ANAF este să recupereze rapid banii.

Tablourile de zeci de mii de euro, colecţionate de fostul ministru PSD Darius Vâlcov, au putut fi admirate la Palatul Cesianu-Racoviță din Bucureşti până în ziua licitaţiei, respectiv, 17 februarie.

Între operele confiscate de la Vâlcov se numără și un desen unic de Pablo Picasso, scos și el la licitație.

„Pare micuţ, dar este extrem de preţios. Porneşte de la un preţ de 8.000 de euro. Este pentru prima dată Picasso, în România, în licitaţie, în România. Este un Picasso unicat, este un desen realizat în tuş şi semnat de el, datat. Este şi cu un autograf pentru un prieten foarte special. Aşadar, da, este o lucrare cu totul deosebită. Mai avem şi alte vedete, pentru că întreaga colecţie este o colecţie foarte importantă, o colecţie-vedetă, construită în 10 ani, cu achiziţii atât din licitaţii naţionale, cât şi internaţionale”, a declarat, vineri după-amiaza, Anca Bejean, director de comunicare al casei de licitaţii Artmark, pentru Antena 3 CNN.

Tablourile au fost confiscate de ANAF după ce Darius Vâlcov a fost condamnat în 2023 la şase ani de închisoare pentru spălare de bani. Judecătorii l-au găsit vinovat de trafic de influenţă, iar banii primiţi recompensă i-a investit în tablouri. Procurorii DNA le-au găsit ascunse în pereţii vilei lui şi îngropate în cimitirul din Slatina. Fostul ministru le-a declarat procurorilor că avea de gând să deschidă o galerie de artă.