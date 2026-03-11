Singura divizie petrochimică din România produce, în premieră, un nou tip de polimer pentru industria auto şi cea alimentară

Rafinăria Petromidia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Rompetrol Rafinare a început producţia unui nou sortiment de polimer - polipropilenă random copolimer - rezultat al unui proces tehnologic strategic, menit să diversifice portofoliul de produse şi să răspundă cererii crescute din industriile auto şi alimentare.

Potrivit unui comunicat al companiei, remis miercuri Agerpres, copolimerul este produs în instalaţia de polipropilenă (PP), care a necesitat o serie de adaptări şi reconfigurări tehnice majore. Procesul a inclus configurarea detaliată a echipamentelor, testarea şi ajustarea sistemelor, astfel încât parametrii de producţie să fie optimizaţi pentru noul produs şi pentru asigurarea standardelor înalte de calitate.

„Va aduce un progres semnificativ diviziei de petrochimie, singura din ţară”

„Prin dezvoltarea acestui nou sortiment, răspundem cererii în creştere de polimeri premium de pe piaţa din România şi cea regională. Este un pas major realizat de compania noastră, care va aduce un progres semnificativ diviziei de petrochimie, singura din ţară, un real sprijin pentru sectoare industriale majore din România”, a declarat directorul general al Rompetrol Rafinare, Sorin Graure, citat în comunicat.

Pentru producerea copolimerului se foloseşte materia primă clasică - propilenă - la care se adaugă etilenă în proporţii variabile, în funcţie de sort şi de aplicaţia finală. Includerea etilenei (materie primă de calitate superioară, disponibilă exclusiv prin importuri) necesită un grad ridicat de atenţie şi pregătire din partea personalului dedicat al instalaţiei, calibrarea materiei prime fiind esenţială în obţinerea unui produs conform.

Noul sortiment se diferenţiază semnificativ de polimerii produşi în mod recurent prin faptul că oferă proprietăţi fizico-mecanice îmbunătăţite, în special la temperaturi scăzute. Această performanţă superioară o face potrivită pentru aplicaţii cu cerinţe tehnice ridicate, se precizează în comunicat.

La ce produse este folosit copolimerul

Industria auto reprezintă principalul consumator, folosind copolimerul pentru obţinerea de produse cu rezistenţă şi flexibilitate ridicate. Volume semnificative sunt utilizate şi în industria alimentară, precum şi în aplicaţii speciale unde sunt necesare caracteristici tehnice avansate.

În industria alimentară, acest tip de sortiment este folosit pentru cutii, caserole şi ambalaje destinate produselor refrigerate. Atât copolimerul, cât şi celelalte sorturi produse de Rompetrol Rafinare şi utilizate de producători respectă toate normele UE privind siguranţa alimentară.

Totodată, copolimerul este utilizat în producţia de obiecte injectate de uz general - unde se solicită un echilibru optim între rigiditate şi flexibilitate sau în fabricarea de capace şi sisteme de închidere pentru ambalaje.

În cadrul testelor iniţiale de producţie derulate la finalul lunii februarie, instalaţia a realizat aproximativ 187 de tone de copolimer, estimările de producţie fiind de 11.000 de tone/an.

Cea mai mare parte din producția de polimeri din 2025 a ajuns pe piaţa internă

Divizia petrochimică a procesat, anul trecut, 114.000 de tone de materii prime (propilenă şi etilenă), nivel în creştere faţă de 2024, pe fondul repornirii instalaţiei de polietilenă de joasă densitate (LDPE), după o pauză de un an şi jumătate.

Astfel, în 2025, a fost realizată o producţie totală de polimeri de 85.000 de tone, direcţionată în cea mai mare parte către piaţa internă, în condiţiile unei funcţionări optimizate pentru echilibrarea cererii clienţilor şi îmbunătăţirea rezultatelor financiare.

Ca unic furnizor de polipropilenă şi polietilenă din România, divizia de petrochimie a continuat să asigure fluxul de materii prime necesar industriilor de profil, menţinând în funcţiune numeroase ramuri ale producţiei naţionale.

„Prin acest proiect, Rompetrol Rafinare îşi consolidează poziţia pe piaţa petrochimică şi îşi reafirmă angajamentul de a dezvolta produse inovatoare, adaptate cerinţelor actuale ale industriei”, conform comunicatului.

Acţionarii semnificativi ai Rompetrol Rafinare sunt KMG International (54,63% - direct şi indirect) şi statul român, prin Ministerul Energiei (44,7%).