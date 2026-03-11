Află secretul care le ajută pe femei să trăiască mai mult la Conferința online „Harta Longevității Feminine”. Începe în câteva ore

Foto: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

Astăzi, miercuri, 11 martie, de la ora 18.00, se desfășoară Conferința online „Harta Longevității Feminine” și aduce în dezbatere celee mai importante teme despre sănătatea femeilor contemporane. Evenimentul, organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, este moderat de Carmen Brumă și va fi transmis live pe YouTube și Facebook. Participarea este gratuită, iar înscrierea se realizează în formularul disponibil aici.

Programul este construit în jurul unor teme esențiale, fiecare legată de un anumit aspect relevant din viața și sănătatea femeilor: hormonii și speranța de viață, sănătatea inimii după menopauză, longevitatea cognitivă și genetica longevității feminine. Pe lângă acestea, conferința include și o secțiune despre sănătatea mentală și epigenetică, plus una dedicată tehnologiilor și intervențiilor pentru longevitate.

Primul panel, dedicat hormonilor și speranței de viață, îi reunește pe Dr. Raluca Hera, Dr. Corina Neamțu, Dr. Elizabete Argale, Dr. Violeta Lungu și pe Dr. Ozgur Leylek (Turcia). În cadrul acestui panel se vor dezbate: terapia hormonală, momentul potrivit pentru ea, analizele necesare înainte de tratament și felul în care menopauza influențează sănătatea femeii pe termen lung. Al doilea panel, despre sănătatea inimii după menopauză, îi are ca speakeri pe Dr. Andreea Lăcraru, Dr. Ioana Daha, Dr. Corina Neamțu, Dr. Raluca Hera și, din nou, pe Dr. Ozgur Leylek. Tema atinge direct întrebările multor femei după 40 de ani despre tensiune, colesterol, vase de sânge, metabolism și riscul cardiovascular

A doua parte a conferinței are prezentări despre creier și spre componenta genetică. În panelul „Longevitatea cognitivă” intervin Dr. Adrian Stănescu, Dr. Ana Maria Doscan și Dr. Violeta Lungu, într-o discuție despre memorie, concentrare, „brain fog”, somn, anxietate și protejarea funcției cognitive după 40 de ani. În panelul „Genetica longevității feminine” apar Dr. Flavia Haradja, Raluca Prodan, Dr. Raluca Hera, Dr. Ana Maria Doscan și Dr. Ozgur Leylek, prin intervenție video, cu teme legate de screening genetic, cromozomul X, autoimunitate, imunitate după menopauză și felul în care istoricul familial poate fi transformat într-un plan concret de prevenție

Evenimentul atinge și partea de tehnologii și intervenții pentru longevitate, cu intervențiile Ruxandrei Cîrciu, ale Monicăi Rădulescu și ale lui Dr. Ozgur Leylek, într-o secțiune despre calitatea vieții, terapii non-invazive și prevenție

De la hormoni și inimă la creier, genetică și sănătate mentală, conferința din această seară aduce laolaltă specialități care, în viața reală, ajung rareori să fie privite împreună. La final, toți invitații intră într-o dezbatere comună despre biologie, stil de viață, genetică și despre ce poate însemna astăzi un protocol minim pentru femeia 40+. Conferința se va transmite live pe paginile youtube și pe facebook. Înscrierea este gratuită, prin completarea formularului de participare, disponibil aici.