Primăria Sectorului 3 pregătește modernizarea completă a trei piețe de cartier. Sursa foto: Primaria S3

Primăria Sectorului 3 pregătește modernizare pentru trei piețe de cartier: Piața Miniș, Piața Iosif Albu – 1 Decembrie și Piața Râmnicu Sărat. Intervențiile răspund unei nevoi de infrastructură comercială modernă, accesibilă și funcțională, care să deservească comunitățile locale fără a compromite caracterul de piață de proximitate.

Piețele alimentare de cartier rămân o componentă esențială a comunității, accesul rapid la produse proaspete, la prețuri corecte și în proximitatea locuinței reprezentând o necesitate pentru mii de familii. Multe dintre piețele existente funcționează în clădiri și amenajări vechi, proiectate acum zeci de ani, când cerințele de siguranță, accesibilitate, eficiență energetică și confort erau diferite sau inexistente. Lipsa spațiilor adecvate pentru depozitare, absența facilităților sanitare moderne, iluminatul insuficient, lipsa parcărilor și a zonelor verzi transformă experiența de cumpărături într-una dificilă atât pentru clienți, cât și pentru comercianți.

Modernizarea acestor spații nu înseamnă pur și simplu înlocuirea unor clădiri vechi cu altele noi. Înseamnă reproiectarea integrală a modului în care o piață funcționează, astfel încât să răspundă nevoilor actuale ale comunității: acces facil pentru persoanele cu mobilitate redusă, parcări suficiente, zone verzi care să facă spațiul mai plăcut, condiții igienico-sanitare corespunzătoare, separarea fluxurilor de aprovizionare de cele ale clienților, spații tehnice adecvate pentru comercianți.

Piața Miniș

Piața Miniș va deveni cea mai extinsă dintre cele trei piețe modernizate, cu o suprafață construită desfășurată de aproximativ 4.300 mp, distribuită pe un regim de înălțime P+1E+T. Proiectul a fost conceput pentru a integra toate funcțiunile necesare unui spațiu comercial modern: 1.166 mp de spații comerciale dedicate vânzării de produse alimentare și nealimentare, 179 mp pentru zone HoReCa, și aproape 1.000 mp de spații tehnice, administrative și de depozitare, esențiale pentru funcționarea eficientă a pieței. De asemenea, vor fi amenajați 2.087 mp vor fi amenajați ca spații verzi. Accesul va fi facilitat de 63 de locuri de parcare în incinta pieței, din care 4 special amenajate pentru persoanele cu dizabilități, plus alte 85 de locuri publice în proximitate. Proiectul include și o stație de încărcare pentru vehicule electrice, precum și 16 rastele pentru biciclete.

Piața Iosif Albu – 1 Decembrie

Piața Iosif Albu va fi construită pe un teren de 2.146 mp, cu o suprafață construită desfășurată de aproximativ 1.539 mp. Regimul de înălțime va fi P+1E+Terasă. Distribuția funcțională reflectă nevoile specifice ale unei piețe alimentare complete: 677 mp pentru zona de piață propriu-zisă, unde vor fi comercializate produse proaspete, legume, fructe, și 154 mp pentru spații comerciale specializate, dedicate produselor care necesită condiții speciale de refrigerare și igienă, precum carnea, peștele și lactatele. Piața va integra și 644 mp de spațiu verde și. Pentru parcări, proiectul menține și valorifică locurile existente pe domeniul public din zona adiacentă, evitând supraîncărcarea terenului și păstrând un echilibru între suprafața construită și cea verde.

Piața Râmnicu Sărat

Cea de-a treia piață va fi amenajată pe un teren de 2.100 mp, cu o suprafață construită desfășurată de 1.322 mp și regim de înălțime P+E parțial. Deși este cea mai compactă dintre cele trei, Piața Râmnicu Sărat va oferi o distribuție echilibrată între funcțiunile comerciale și spațiile publice.Amenajarea va include 638 mp pentru zona de piață, 95 mp spații comerciale, 433 mp spațiu verde, 195 mp carosabil pentru acces și aprovizionare, 179 mp alei pietonale și 165 mp zonă pietonală dedicată. Similar cu Piața Iosif Albu, parcările vor fi cele existente pe domeniul public din zona adiacentă pieței.

Piețe pentru comunitate

Cele trei proiecte au fost concepute cu o logică unitară. Fiecare piață va răspunde nevoilor specifice ale cartierului în care se află, dar toate vor respecta aceleași principii: accesibilitate pentru toate categoriile de utilizatori, integrare a spațiilor verzi, separarea funcțiunilor comerciale pentru respectarea normelor sanitare, condiții moderne de lucru pentru comercianți.Modernizarea piețelor nu înseamnă eliminarea caracterului tradițional al acestor spații, ci adaptarea lor la cerințele actuale de siguranță, igienă, eficiență energetică și confort. O piață modernă poate păstra legătura directă între producător și consumator, poate oferi produse proaspete și locale, poate rămâne un loc de socializare pentru comunitate, dar toate acestea în condiții care respectă atât comercianții, cât și clienții.

În paralel cu funcția comercială, piețele vor deveni spații publice mai primitoare, cu zone verzi unde oamenii pot sta, cu iluminat adecvat care să permită funcționarea în siguranță și seara, cu facilități sanitare moderne, cu acces pentru persoane cu dizabilități.