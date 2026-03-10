Primăria Bucureşti a dat amenzi de 1 milion de euro după abateri observate şi prin camerele video instalate în oraş

1 minut de citit Publicat la 12:24 10 Mar 2026 Modificat la 12:25 10 Mar 2026

Primăria Bucureşti a dat amenzi de 1 milion de euro după abateri observate şi prin camerele video instalate în oraş. Sursa foto: Primăria Bucureşti / Facebook

Primăria Capitalei a anunţat că, în lunile ianuarie şi februarie, a dat 6.000 de amenzi, în valoare de 5 milioane de lei (1 milion de euro), pentru abateri ale bucureştenilor observate prin camerele video instalate de autorităţi în oraş, dar şi în urma sesizărilor şi ale controalelor efectuate de poliţiştii locali.

"Monitorizăm pe camere, răspundem la sesizările voastre și facem controale pe teren. Iar acolo unde sunt constatate abateri, Poliția Locală a Municipiului București sancționează.

3.700 de cazuri au fost transmise din dispecerat la echipajele din stradă, în ianuarie și februarie. Vorbim despre:

semafoare nefuncționale;

mobilier urban afectat;

persoane cărora li s-a făcut rău pe stradă,

comerț ambulant;

️mașini parcate pe trotuar;

abandon de deșeuri;

acte de vandalism;

ocuparea locurilor de parcare fără a plăti etc.



Au fost date 6.000 de amenzi, în valoare 5 milioane de lei. De asemeana, polițiștii au preluat 800 de sesizări telefonice și au răspuns la 457 de petiții scrise", a anunţat Primăria Capitalei.

Ciucu desfiinţează construcţiile ilegale din centru

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat, luni, că a semnat 15 dispoziţii de desfiinţare a unor construcţii ilegale de pe domeniul public, din zona centrală a oraşului, adăugând ca va purta discuţii cu reprezentanţii HORECA, pentru ca "oraşul să nu arate ca o sorcovă".

Acestea afectează vizual oraşul, blochează trotuarele şi creează "un sentiment de dezordine şi devălmăşie", scrie edilul general.