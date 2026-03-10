Armata ucraineană anunţă că a eliberat aproape toată regiunea Dnipropetrovsk: Peste 400 de kilometri pătrați

Armata ucraineană anunţă că a eliberat aproape întreaga regiune Dnipropetrovsk: Peste 400 de kilometri pătrați. FOTO: Facebook Armata Ucrainei

Forţele armate ucrainene au reuşit să recupereze aproape tot teritoriul pe care armata rusă îl cucerise în regiunea Dnipropetrovsk, a declarat şeful Comandamentului Operaţional al Statului Major General ucrainean, generalul Oleksandr Komarenko, într-un interviu publicat marţi de portalul RBK-Ukraine, citat de EFE.

"Aproape tot teritoriul regiunii Dnipropetrovsk a fost eliberat. Trei sate mici rămân de eliberat, iar alte două trebuie curăţate (de soldaţii ruşi rămaşi acolo)", a declarat generalul pentru publicaţia ucraineană.



Potrivit oficialului militar ucrainean, în operaţiunile care au permis expulzarea ruşilor din unele dintre satele pe care le controlau în Dnipropetrovsk, Ucraina a recuperat un total de peste 400 de kilometri pătraţi.



Preşedintele ţării, Volodimir Zelenski, a anunţat recent recucerirea de către trupele sale a aceleiaşi zone de teritoriu de-a lungul liniei frontului Oleksandrivka din sud-estul Ucrainei şi unde se situează partea din regiunea Dnipropetrovsk unde au loc lupte.



Potrivit informaţiilor transmise în această lună de armata ucraineană, Ucraina a câştigat în februarie 2026 mai mult teritoriu decât a pierdut, lucru care nu se mai întâmplase din vara anului 2024, când forţele Kievului au lansat o operaţiune transfrontalieră în regiunea Kursk din Rusia, unde au ajuns să controleze peste 1.000 de kilometri pătraţi.



Anul trecut, Rusia a ocupat mai multe oraşe din regiunea Dnipropetrovsk, la graniţa cu regiunile estice şi sudice Doneţk şi, respectiv, Zaporojie, unde forţele Kremlinului controlează aproximativ două treimi din teritoriu.