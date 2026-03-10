Eveniment caritabil la Roma pentru sprijinul mamelor şi copiilor români care se tratează în spitalele din Italia

Evenimentul s-a desfășurat duminică, în Grădina Episcopiei de la Roma şi a găzduit mai multe ateliere meșteșugărești românești și italiene.

Duminică 8 martie a avut loc evenimentul „Un gest frumos pentru mame”, organizat de către Episcopia Ortodoxă Română a Italiei în colaborare cu Consulatul General al României la Roma şi care a avut ca scop strângerea de fonduri pentru renovarea centrului „Casa Sfânta Anastasia” de la Roma, în Italia.

Proiectul ”Casa Sfânta Anastasia”, unul dintre cele mai importante proiecte sociale, va oferi găzduire copiilor români tratați în spitalele de la Roma și familiilor lor, precum și susținere permanentă din partea unei echipe tehnice, logistice și a unor voluntari dispuși să ofere sprijin suplimentar. Autorităţile române speră că acest centru, care va avea 14 camere, va putea fi gata până la sfîrşitul anului.

Această inițiativă reprezintă un pas fundamental prin care autorităţile române oferă asistență familiilor aflate în nevoie: nu doar o cazare temporară, ci o adevărată „acasă”, care să ofere copiilor români şi familiilor acestora sprijin emoțional, social și uman în cele mai dificile momente.

Evenimentul s-a desfășurat duminică, în Grădina Episcopiei de la Roma şi a găzduit mai multe ateliere meșteșugărești românești și italiene. La eveniment au participat şi doi bucătari spanioli renumiți, Alejandro Platero și Sergio Bastard Comas, care au pregătit o Paella originală pentru toți cei prezenți.

Prezența și implicarea directă a Preasfințitului Părinte Episcop Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, a Consulului General al României la Roma și a consulului onorific al României în Cantabria, alături de ceilalți invitați speciali și participanți a demonstrat solidaritatea care se manifestă, indiferent de apartenență, în dorința de a face un bine și de a fi alături de mamele și implicit de familiile care trec prin momente dificile.

În cadrul evenimentului consulul general Marian Popescu a subliniat că această acțiune desfășurată cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii creează punți de legătură între comunitățile mari de români din Italia și Spania, oferind un exemplu viu de solidaritate și grijă pentru cei din jur.

Toate fondurile strânse pe parcursul zilei au fost direcționate către un proiect vital pentru comunitate: renovarea Casei „Sfânta Anastasia”. Acest centru oferă adăpost și alinare mamelor și copiilor lor care se află sub tratament în spitalele de le Roma.

Cei care doresc să doneze pentru acest proiect pot transmite donațiile lor în contul bancar dedicat acestui proiect: IT15O0306909606100000409255 (titular: DIOCESI ORTODOSSA ROMENA D'ITALIA) sau pe platforma GoFundme.