Un român care spunea că este milionar în Dubai încerca să vândă bijuterii false în benzinării din Olanda pentru bani de combustibil

Bijuteriile din aur fals și obiectele pe care încerca să le vândă românul FOTO: nos.nl

Un român care se dădea drept „milionar din Dubai” a fost condamnat după ce a încercat să vândă aur fals și un telefon contrafăcut în mai multe benzinării din Țările de Jos. Individul, în vârstă de 38 de ani, a fost prins în urma unei acțiuni de supraveghere a poliției, după ce mai multe persoane au reclamat metoda lui de operare.

În ultima perioadă, autoritățile olandeze au primit tot mai multe sesizări despre persoane care oferă spre vânzare bijuterii din aur în parcările benzinăriilor sau chiar pe banda de urgență a autostrăzii. În realitate, este vorba despre falsuri.

Pe 23 iunie anul trecut, polițiștii au trecut la monitorizarea suspectului, identificat drept V.A., de 38 de ani, din România. Acesta mai fusese prins anterior în Germania pentru fapte similare, potrivit nos.nl.

O poveste bine pusă la punct

Trei persoane au declarat separat că au fost abordate de bărbat în benzinării din Biddinghuizen și Lelystad. Scenariul era mereu același: suspectul oferea un lanț de „aur” pentru câteva sute de euro - o ofertă tentantă într-o perioadă în care prețul aurului este ridicat.

Bărbatul susținea că este un milionar din Dubai, dar că și-ar fi pierdut cardul de credit și avea nevoie urgentă de bani pentru benzină. Mai mulți martori au povestit că acesta le-a apucat mâna fără permisiune și le-a pus în palmă două inele „din aur”, încercând să creeze impresia unei tranzacții rapide.

Victimele nu au avut încredere și au returnat bijuteriile, decizie inspirată, deoarece ulterior s-a confirmat că erau false.

Și telefonul era contrafăcut

Într-o benzinărie din Lelystad, suspectul a încercat să vândă și un pachet sigilat care ar fi conținut un iPhone 16 Pro. Tranzacția nu a avut loc, însă poliția a ridicat dispozitivul. Verificarea într-un magazin de specialitate a confirmat suspiciunile: telefonul era un fals.

Condamnare în lipsă

Luni, bărbatul era așteptat în fața instanței, însă nu s-a prezentat. Judecătorul a menționat că există indicii că acesta s-ar afla în România. Deși a fost informat, inclusiv în limba maternă, despre termenul de judecată, a ales să nu se prezinte.

Instanța l-a condamnat în lipsă la șase săptămâni de închisoare, cu scăderea celor trei zile petrecute deja în arest preventiv. Procurorul a subliniat că, din fericire, nimeni nu a căzut pradă înșelătoriei.

În absența unui avocat al apărării, judecătorul a admis integral solicitarea acuzării.