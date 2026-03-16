Trump a fost informat de serviciile secrete americane că Mojtaba Khamenei ar fi gay. Surse NYP: „A râs în hohote”

Afirmația șocantă a fost descrisă ziarului The Post de doi oficiali ai comunității de informații. Foto: Colaj Profimedia Images

Președintele Trump a fost uimit să afle săptămâna trecută că serviciile secrete americane indică faptul că noul lider suprem iranian Mojtaba Khamenei ar putea fi homosexual — și că tatăl său, ayatollah Ali Khamenei, se temea că ar fi potrivit să conducă Republica Islamică din acest motiv, dezvăluie The New York Post.

Trump nu și-a putut stăpâni surpriza și a râs în hohote când a fost informat, potrivit surselor.

Și alții din sală au considerat-o „ilară” și s-au alăturat reacției președintelui, în timp ce un oficial superior al serviciilor de informații „nu s-a oprit din râs zile întregi”, a declarat o persoană familiarizată cu briefing-ul.

Afirmația șocantă a fost descrisă ziarului The Post de doi oficiali ai comunității de informații și o a treia persoană apropiată Casei Albe.

Toate cele trei surse spun că acuzația, care pare neverosimilă, este considerată credibilă de agențiile de spionaj americane, mai degrabă decât o informație falsă menită să submineze puterea lui Khamenei, în vârstă de 56 de ani, care a fost ales să-l înlocuiască pe tatăl său decedat în funcția de lider suprem pe 8 martie.

Două dintre surse au declarat că informațiile indică faptul că Mojtaba, care a câștigat porecla „puterea din spatele robelor” în timp ce era portarul tatălui său în vârstă, a avut o relație sexuală de lungă durată cu tutorele său din copilărie.

A treia sursă a declarat că informațiile indicau că aventura a fost cu o persoană care a lucrat anterior pentru familia Khamenei.

Mojtaba, despre care se crede că a fost rănit în același atac aerian din 28 februarie în care i-a ucis tatăl și alți membri ai familiei sale, a făcut propuneri sexuale „agresive” bărbaților care îl îngrijeau, posibil sub influența unor medicamente puternice, a declarat una dintre sursele ziarului The Post.

Agențiile de spionaj americane nu dețin dovezi fotografice ale presupusei atracții sexuale a lui Mojtaba Khamenei față de bărbați, dar sursele au insistat că informația este solidă, una dintre ele afirmând că a fost „derivată dintr-una dintre cele mai protejate surse pe care le are guvernul”.

„Faptul că acest lucru a fost ridicat la cel mai înalt nivel vă arată că există o oarecare încredere în acest lucru”, a adăugat o a doua sursă.

Presupusa orientare sexuală a lui Mojtaba se zvonea în Iran cel puțin de la accidentul de elicopter din mai 2024, în care a murit președintele de atunci, Ebrahim Raisi, presupusul favorit al lui Ali Khamenei pentru funcția de lider suprem, au declarat surse.

În cadrul guvernului SUA, „a fost o informație destul de bine păstrată”, a declarat o sursă din interior.

O telegramă diplomatică americană clasificată din 2008, publicată de WikiLeaks, descria cum Mojtaba era tratat în Regatul Unit pentru impotență , deși raportul nu a identificat ce ar fi putut cauza afecțiunea.

Dosarul Departamentului de Stat arată că Mojtaba s-a căsătorit „relativ târziu în viață” – în jurul vârstei de 30 de ani – „se pare că din cauza unei probleme de impotență tratate și în cele din urmă rezolvate în timpul a trei vizite prelungite în Regatul Unit, la spitalele Wellington și Cromwell din Londra”.

„Familia sa aștepta ca Mojtaba să aibă copii rapid, dar avea nevoie de o a patra vizită în Regatul Unit pentru tratament medical; după o ședere de două luni, soția sa a rămas însărcinată”, se arată în dosarul divulgat.

Soția lui Mojtaba, Zahra, și fiul său adolescent, Mohammad Bagher, ar fi murit în atacul aerian în care a murit tatăl său. Noul lider suprem mai are un fiu și o fiică.

Acuzația de homosexualitate a fost evocată duminică într-un reportaj CBS News, care spunea că Khamanei senior, care a condus Iranul din 1989, a preferat un alt succesor, în parte din cauza unor „probleme” nespecificate din „viața personală” a lui Mojtaba.

„Tatăl său și alții bănuiau că era gay, iar acesta era un lucru pe care oamenii îl răspândeau pentru a încerca să-i oprească ascensiunea”, a explicat una dintre sursele The Post.

Conduita homosexuală este ilegală în Iran, deși guvernul permite operațiile chirurgicale de schimbare de sex, la care se pare că unii bărbați homosexuali sunt presați să se supună pentru a evita pedepsele penale.

Sodomia este o infracțiune capitală în națiunea cu 93 de milioane de locuitori, unii iranieni homosexuali fiind spânzurați de macarale de construcții ca un avertisment pentru ceilalți.

„În Iran, nu avem homosexuali”, a afirmat în 2007 fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad, despre care se crede că este un aliat al tânărului Khamenei.