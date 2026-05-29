Bolojan anunţă că Romgaz a preluat platforma Azomureş cu 69 de milioane euro. "Salvează producția de îngrășăminte pentru agricultură"

1 minut de citit Publicat la 19:53 29 Mai 2026 Modificat la 19:53 29 Mai 2026

Bolojan anunţă că Romgaz a preluat platforma Azomureş cu 69 de milioane euro / sursa foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, vineri, că Romgaz a preluat platforma Azomureş pentru suma de 69 de milioane de euro, prezentând, defalcat, cum a fost calculată tranzacţia. "Preluarea combinatului Azomureș de către Romgaz salvează producția de îngrășăminte pentru agricultură din România și va asigura prețuri stabile pentru agricultorii noștri în anii următori", a transmis Bolojan.

Prim-ministrul a precizat că mai sunt de obţinut câteva avize: aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor Romgaz, avizul Consiliului Concurenţei şi cel al Comisiei de Examinare a Investiţiilor Străine Directe (CEISD).

"Astăzi s-a semnat contractul pentru achiziția Azomureș și s-a avizat tranzacția în Consiliul de Administrație al Romgaz.

Romgaz a preluat platforma Azomureș pentru suma de 69 de milioane de euro, din care puțin peste 46 de milioane de euro reprezintă valoarea combinatului, până la 10 milioane de euro reprezintă materia primă și stocurile de consumabile, iar maximum 13 milioane de euro reprezintă costurile necesare menținerii combinatului în funcțiune și plății salariaților în următoarele două luni, până la preluarea efectivă.

Mai sunt de obținut câteva avize: aprobarea Adunării Generale a Acționarilor Romgaz, avizul Consiliului Concurenței și cel al Comisiei de Examinare a Investițiilor Străine Directe (CEISD).

Preluarea combinatului Azomureș de către Romgaz salvează producția de îngrășăminte pentru agricultură din România și va asigura prețuri stabile pentru agricultorii noștri în anii următori.

Romgaz își diversifică activitatea și pune în valoare, prin procesare în industria românească, gazul din Marea Neagră", a postat Bolojan pe Facebook.

Azomureș are peste 900 de angajaţi

"Având în vedere importanța producției de îngrășăminte în contextul crizei din Golf și valorificarea în interesul economiei naționale a resurselor pe care le avem, ținând seama de impactul combinatului în județul Mureș și de numărul de angajați, peste 900, aceasta este una dintre cele mai importante tranzacții derulate în ultimii ani.

Mulțumesc echipelor de negociere pentru finalizarea în mod profesionist a tranzacției. La un preț corect în piață", a mai transmis Ilie Bolojan.