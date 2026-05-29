Băncile europene ar putea reduce cu până la 20% din personal, din cauza inteligenței artificiale

1 minut de citit Publicat la 10:11 29 Mai 2026 Modificat la 10:11 29 Mai 2026

O mare parte din restructurări va fi realizată prin plecări voluntare, inclusiv pensionări / sursă foto: Getty Images

Răspândirea rapidă a inteligenţei artificiale ar putea permite băncilor europene să îşi reducă efectivele de personal cu până la o cincime pe „termen scurt”, potrivit analiştilor băncii americane Morgan Stanley, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

AI va duce la creşteri estimate ale productivităţii de 30%, au calculat analiştii de la Morgan Stanley, într-un raport publicat joi. Acest fenomen ar putea duce la reduceri de posturi cuprinse între 10% şi 20% în următorii cinci ani, au precizat ei, adăugând că o mare parte din restructurări va fi realizată prin plecări voluntare, inclusiv pensionări.

Mulţi directori de bancă au recunoscut că AI va schimba unele locuri de muncă pe măsură ce firmele încep să implementeze această tehnologie în diferite funcţii.

Recent, grupul bancar britanic Standard Chartered Plc a anunţat că va elimina aproape 8.000 de posturi în domeniul suport în următorii patru ani şi a legat acest lucru de AI. Directorul Bill Winters a declarat că planul va afecta „capitalul uman cu valoare mai mică”, deşi ulterior şi-a cerut scuze pentru cuvintele folosite.

O altă mare bancă britanică, HSBC Holdings Plc, analizează şi ea posibilitatea de a elimina aproximativ 20.000 de locuri de muncă, plecând de la ipoteza că inteligenţa artificială o va ajuta să reducă dimensiunile echipelor care asigură funcţii de tip middle şi back office, a dezvăluit Bloomberg la începutul acestui an.

Săptămâna trecută, directorul general de la banca germană Commerzbank AG, Bettina Orlopp, a declarat că inteligenţa artificială va duce la economii de costuri în valoare de aproximativ 350 de milioane de euro, în câţiva ani.

Reducerile de posturi prognozate de analiştii de la Morgan Stanley ar genera economii de costuri în valoare de aproximativ 4% până la 9% din total.

Analiştii au mai spus că inteligenţa artificială oferă potenţialul de a creşte veniturile, de exemplu, ajutând băncile să identifice ce produse să ofere fiecărui client. Băncile care dispun de platforme integrate de retail, economii, asigurări şi gestionarea averilor sunt mai pregătite pentru a profita de această tendinţă, susţin economişii.