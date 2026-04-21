Băncile europene ar putea primi acces la Mythos, modelul AI al Anthropic, în câteva zile. Ce presupune implementarea

Dezvoltarea modelului Claude Mythos de către Anthropic a declanșat reuniuni de criză, după ce acesta a identificat vulnerabilități în toate sistemele de operare și browserele importante. sursa foto: Getty

Anthropic se pregătește să ofere și băncilor europene acces la Mythos, modelul său de inteligență artificială, după ce mai multe instituții financiare americane au primit deja acces, notează Agerpres.

Extinderea vine într-un moment în care sectorul bancar global se grăbește să testeze noua tehnologie, iar experții în securitate cibernetică avertizează că Mythos ridică provocări serioase pentru sistemele informatice existente ale băncilor. Aceste riscuri au generat o serie de semnale de alarmă din partea organismelor de reglementare și ale decidenților prezenți la reuniunea de primăvară a Fondului Monetar Internațional.

Potrivit unei surse din apropierea dosarului, Anthropic își propune să extindă accesul în rândul băncilor europene și al celor din Marea Britanie, printre alte organizații, iar procesul presupune verificări pentru a garanta că implementarea se face în siguranță. Sursa a dorit să-și păstreze anonimatul. O a doua sursă a declarat că accesul ar putea fi acordat băncilor europene în câteva zile, în timp ce prima sursă a estimat un termen de zile sau săptămâni. Bloomberg publicase anterior informația că Anthropic va oferi în curând acces la Mythos instituțiilor financiare din Marea Britanie.

Până acum, Anthropic a oferit acces la Mythos partenerilor din inițiativa sa Project Glasswing și unui grup de aproximativ 40 de organizații implicate în dezvoltarea sau întreținerea unor infrastructuri software critice. JPMorgan Chase, parte a inițiativei Glasswing, a fost singura bancă recunoscută public de Anthropic ca având acces la model. Totuși, rivala Bank of America a făcut parte din Glasswing încă de la început și a testat tehnologia Mythos la nivel intern, potrivit unei surse. Recent, și alte bănci americane au anunțat că li s-a acordat acces, în condițiile în care autoritățile de reglementare se grăbesc să evalueze riscurile de securitate cibernetică asociate noului model.

Marți, președintele Băncii Centrale a Germaniei, Joachim Nagel, a cerut ca toate instituțiile să primească acces la Mythos, pentru a asigura un mediu concurențial echitabil și a preveni utilizarea abuzivă a modelului.