Revoltător: Directorii unei companii locale și-au dublat salariile. Cum explică: „Simplu. La angajați nu s-a putut, sunt blocați”

Directorul general al societății Edilitara Public SA. Foto: Facebook/Adrian Dăianu

Există și bugetari care nu resimt recesiunea. Trei directori de la o companie din subordinea Consiliului Local din Târgu Jiu și-au mărit salariile cu 10.000 de lei pe lună, deși societatea pe care o conduc are pierderi uriașe, iar cei 500 de angajați au venituri aproape de minimul pe economie.

Cei trei directori lucrează la Edilitara Public SA, o societate aflată în subordinea Consiliului Local Târgu Jiu. De la 1 iunie, directorul general, directorul economic și cel tehnic vor încasa salarii aproape duble.

Până acum, indemnizațiile lor erau de aproape 18.000 de lei brut. De luna aceasta, veniturile lor aproape s-au dublat: sunt de 28.000 de lei brut lunar.

Decizia a fost luată de Consiliul de Administrație al societății. Banii provin din reorganizarea societății: din cinci directori au rămas doar drei, care au adăugat la salariile lor economiile.

Directorul general al societății Edilitara susține că nu este vorba despre o majorare, ci de o corecție a veniturilor pe care le aveau în urmă cu șase luni, când Guvernul a decis reducerea salarială. La această societate a municipiului Târgu Jiu nu s-au făcut reduceri de personal, dar salariile celor aproape 500 de angajați sunt la valoarea minimului pe economie.

Aceștia încasează între 2.800 de lei și 4.000 de lei, în funcție de încadrare. Despre faptul că societatea este pe pierdere, directorul a explicat că este doar o situație nefericită la începutul acestui an.

Adrian Dăianu, director general Edilitara Publică SA: Net am ajuns la aproximativ 15.000 lei. Ca manager în societăți comerciale ești plătit după OUG 109, cu patru salarii medii brute pe ramura principalului domeniu de activitate. Se înmulțesc pe ramură ori patru și-mi iese salariul. Simplu. Angajații sunt blocați, dacă știți. Ordonanța Bolojan îngheață toate salariile la nivelul lui 2025. Dacă s-ar fi făcut pentru angajați... Am încercat să facem un memorandum. Acum așteptăm...

Reporter: Dumneavoastră de unde ați avut aceste fonduri? Din reducere?

Adrian Dăianu: Avem fonduri. Sunt prevăzute în buget. Pentru că, dacă o să vă uitați pe buget când o să-l publicăm, o să vedeți că avem o reducere a salariilor directorilor cu aproape 38%; pentru că din din cinci directori am rămas trei.

Reporter: Și, practic, ați împărțit banii.

Adrian Dăianu: Nu, nu i-am împărțit. Noi am revenit la aproape salariile pe care le-am avut înainte de noiembrie, de octombrie 2025, când ordonanța Bolojan a micit numărul de indemnizații medi brute pe ramură.