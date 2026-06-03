Un ucrainean a fost salvat din Munții Maramureșului, după ce a fost abandonat de compatrioţii săi într-un pârâu

<1 minut de citit Publicat la 23:35 03 Iun 2026 Modificat la 23:35 03 Iun 2026

Ucraineanul a primit primul ajutor de la salvatorii montani, fiind apoi evacuat de pe munte cu elicopterul / Sursă foto: Facebook - Salvamont Romania-Dispeceratul National Salvamont

Un ucrainean care trecuse granița în România prin Munții Maramureșului a fost salvat după ce a fost observat de mai mulți ciobani în stare critică. El fusese abandonat de compatrioții săi într-un pârâu, după ce nu a mai putut să se deplaseze.

În vârstă de 25 de ani, ucraineanul a primit primul ajutor de la salvatorii montani, fiind apoi evacuat de pe munte cu elicopterul.

Ciobanii de la o stână au fost cei care au anunțat autoritățile, după ce l-au găsit în stare critică.

„Victima fusese abandonată de grupul său într-un pârâu. Echipa de prim răspuns a Salvamont Maramureş i-a acordat primele îngrijiri, însă din cauza deteriorării rapide a stării de sănătate, a fost solicitat sprijin aerian. Elicopterul SMURD de la Punctul de Operare Aeriană Jibou a intervenit prompt.

Tânărul a fost stabilizat, preluat pe cale aeriană şi transportat direct la Unitatea de Primiri Urgenţe Baia Mare pentru tratament de specialitate”, a transmis Salvamont Maramureş, pe pagina de Facebook.