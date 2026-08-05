Consumul de energie în Republica Moldova a crescut, după ce Guvernul le-a cerut oamenilor să economisească

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Deși autoritățile din Republica Moldova au cerut populației să economisească energie în orele de vârf, consumul din 4 august a fost cu aproximativ 1.000 de MWh mai mare decât în ziua precedentă. Anunțul a fost făcut, miercuri, de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a subliniat și prețul mare la care este nevoită Republica Moldova să cumpere energie. „Energia pe care o economisim este, în aceste zile, cea mai ieftină și cea mai sigură sursă de energie pe care o avem”, a spus el, potrivit HotNews.

Republica Moldova nu a reușit să acopere integral necesarul de electricitate în intervalul critic, între orele 21:00-23:00, și a fost nevoită să cumpere aproximativ 130 MWh de pe piețele regionale la prețuri de două-trei ori mai mari. Anunțul a fost făcut, miercuri, de premierul Vasile Tofan care a avertizat și că deficitul de energie din statele vecine riscă să se accentueze.

Într-o postare publicată miercuri, pe pagina sa de Facebook, Junghietu a precizat că, deși apelul lansat marți a contribuit la reducerea consumului în orele de vârf, „bilanțul întregii zile arată o creștere semnificativă a cererii”.

„Dacă privim întreaga zi, consumul total de energie electrică în Republica Moldova a fost cu circa 1.000 MWh mai mare decât în ziua precedentă. Din păcate, prognozele meteo nu indică o schimbare semnificativă în perioada următoare. Nu sunt așteptate ploi importante în bazinul Dunării, iar debitele reduse continuă să afecteze producția de energie în întreaga regiune.

Fiecare megawatt-oră economisit înseamnă mai puțină energie cumpărată la prețuri foarte ridicate, mai puțină presiune asupra sistemului și un risc mai mic de a fi nevoiți să recurgem la măsuri excepționale. Energia pe care o economisim este, în aceste zile, cea mai ieftină și cea mai sigură sursă de energie pe care o avem”, a scris Junghietu.

În ședința de Guvern, premierul Vasile Tofan le-a mulțumit instituțiilor care au îndemnat populația să reducă consumul de energie, dar a spus că eforturile nu au fost suficiente pentru a evita achizițiile de urgență.

„Ieri, în pofida încercărilor noastre de a economisi, totuși nu am identificat ca țară circa 130 MWh de energie în perioada de la ora 21:00 până la 23:00. Asta înseamnă că a trebuit să cumpărăm această energie la prețuri foarte mari, de două-trei ori mai scumpe, de pe bursă, pentru că există deficit de energie și în Ungaria, și în România, și în Bulgaria.

Ca să nu plătim prețuri mai mari, trebuie să stingem lumina și să fim mai economi cu energia, în special în perioada de seară. Ieri, perioada critică a fost între orele 21:00 și 23:00. Ține de banii noștri comuni”, a spus Tofan.

El a adăugat că atât problema energiei, cât și cea a apei vor rămâne prioritare în perioada următoare, din cauza secetei și al temperaturilor ridicate.

Apelul lansat ministrul Energiei a stârnit reacții împărțite pe Facebook. Unii utilizatori au spus că vor încerca să economisească energie, dar alții au criticat autoritățile și au răspuns cu ironii.

„Sunt sigură că oamenii vor fi receptivi și vor folosi eficient energia! Pentru că până la urmă nouă ne trebuie și facem pentru noi! Deseară ieșim la plimbare pe câteva ore și stingem tot ce e posibil”, a scris Tatiana Lîsenco.

Au existat însă și comentarii critice.

„Doar suntem independenți energetic, surse diversificate. Cum se împacă asta cu afirmațiile repetate despre independență energetică și surse diversificate?”, a întrebat Ion Secrieru.

„Da' când se poate de a trăi? După sistemul vostru? Numai la lumina zilei?”, a scris Tudor Mocanu, iar Mariana Pahomii a întrebat: „Voi tot faceți economii? Cei care faceți reguli?”.

„Eu pot să mă gândesc că, măria voastră, domnule ministru, trageți instituția PAS înapoi cu impunerea limitei care a mai existat în anii ’90. Uniți-vă la CET-1 cu două generatoare pe gaz și două la CET-2 Ciocana și ați rezolvat problema. Mai întrebați și pe alții. Așa e. Doamne ajută!”, a comentat și Mihai Șalari.

Reacții similare au apărut și la postarea jurnalistului Alex Cozer, care a criticat faptul că mulți cetățeni critică recomandările.

„Personal, a rămas conectat doar frigiderul. Și eram sigură că toată lumea înțelege situația, indiferent pe cât sunt de supărați. În astfel de cazuri poate de deconectat rețeaua, ca să prindă la minte și să le sensibilizeze conștiința”, a scris Eugenia Ciumac.

Tatiana Lîsenco a comentat că „moldoveanul vede dușman și în omul de alături care îi vrea binele! Face totul înadins, ca să-i învețe minte, nu știu pe cine și cu orice preț! Societatea noastră este una bolnavă, manipulată, care se autodistruge și nu conștientizează. Uitați doar ce ping-pong este între autoritățile locale și Guvern, de mai mare rușinea, exemplu pentru acei ce nu au o viziune despre ce se întâmplă cu adevărat”.

Pe lângă aceste reacții, unele compentarii au interpretat lipsa de receptivitate drept o formă de protest față de Guvern.

„E altceva. Repulsie și indignare totală față de conducerea țării. Un fel de protest. Cum s-ar spune, „в темноте, но без вас” (n.r. - traducere din rusă: în întuneric, dar fără voi). Oricum, cu economie sau fără, o să ne ridicați tarifele și o să vă bateți joc în continuare de noi”, a comentat Constantin Mereacre.

Noi măsuri pentru reducerea consumului de energie și apă

Recent, Comisia Națională de Management al Crizelor, condusă de premierul în exercițiu, a aprobat un nou set de măsuri pentru a gestiona situația din sectorul energetic și efectele provocate de nivelul scăzut al apei din Nistru. Printre cele mai importante decizii se află limitarea exporturilor de energie electrică între orele 18:00 și 22:00, reducerea cu cel puțin 30% a iluminatului din clădirile publice și spațiile comerciale și deconectarea, pe timpul nopții, a iluminatului decorativ, arhitectural și publicitar.

În acelați timp, marile întreprinderi consumatoare de energie vor trebui să își mute activitatea în afara intervalelor de consum maxim, iar autoritățile au introdus restricții privind utilizarea apei, inclusiv interzicerea folosirii apei potabile pentru activități neesențiale și limitarea captării apei din Nistru pentru irigații la intervalul 21:00-06:00.

Guvernul a mai decis și accelerarea procedurilor de autorizare pentru instalațiile de stocare, centralele fotovoltaice și eoliene dotate cu baterii, iar compania Energocom urmează să identifice surse alternative de energie și să prezinte scenarii de achiziție pentru următoarele 7-14 zile.