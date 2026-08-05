O țară africană vrea revenirea prezenței franceze, la mai puțin de doi ani după ce a pus capăt relațiilor militare de 65 de ani

Franța a început să-și remodeleze strategia militară în Africa, după ce a fost „alungată” din Mali, Burkina Faso și Nigeri. Acum, Franța își reconstruiește legăturile cu Ciadul, la mai puțin de doi ani după ce N'Djamena (n.r. - capitala Ciadului) a încheiat un acord de apărare care a stat la baza a 65 de ani de prezență militară franceză, scrie African Business Insider.

După luni de negocieri și angajamente diplomatice, Parisul și N'Djamena au început să restabilească cooperarea în materie de securitate și să își redefinească relația, primul personal francez întorcându-se în Ciad în aprilie 2026, după ce forțele franceze au primit ordin să plece în 2024.

Totuși, de data aceasta, se așteaptă ca această cooperare să se concentreze pe asistență militară, instruire și sprijin prin informații pentru forțele ciadiene care luptă împotriva grupărilor armate din bazinul Lacului Ciad și pe răspunsul la amenințările la adresa securității de-a lungul frontierei de est a țării cu Sudanul.