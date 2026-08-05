O țară africană vrea revenirea prezenței franceze, la mai puțin de doi ani după ce a pus capăt relațiilor militare de 65 de ani

Franța a început să-și remodeleze strategia militară în Africa, după ce a fost „alungată” din Mali, Burkina Faso și Nigeri. Acum, Franța își reconstruiește legăturile cu Ciadul, la mai puțin de doi ani după ce N'Djamena (n.r. - capitala Ciadului) a încheiat un acord de apărare care a stat la baza a 65 de ani de prezență militară franceză, scrie African Business Insider.
După luni de negocieri și angajamente diplomatice, Parisul și N'Djamena au început să restabilească cooperarea în materie de securitate și să își redefinească relația, primul personal francez întorcându-se în Ciad în aprilie 2026, după ce forțele franceze au primit ordin să plece în 2024.
Totuși, de data aceasta, se așteaptă ca această cooperare să se concentreze pe asistență militară, instruire și sprijin prin informații pentru forțele ciadiene care luptă împotriva grupărilor armate din bazinul Lacului Ciad și pe răspunsul la amenințările la adresa securității de-a lungul frontierei de est a țării cu Sudanul.
Spre deosebire de acordul anterior, noul cadru va funcționa sub aprobarea guvernului ciadian și nu implică o revenire la modelul anterior de prezență militară franceză permanentă sau control străin asupra teritoriului ciadian.
Această mișcare vine în contextul în care Președintele Mahamat Idriss Déby Itno încearcă să-și consolideze autoritatea după preluarea puterii în urma morții tatălui său, Idriss Déby Itno, care a menținut legături strânse cu Franța și s-a bazat pe Paris ca aliat cheie în materie de securitate în timpul celor trei decenii de mandat ale sale.
Mai multe instituții media franceze și africane au relatat despre schimbarea relației dintre Paris și N'Djamena.
În iunie, ziarul francez Le Monde a descris evoluția situației ca o trecere „de la confruntare la reconciliere”, subliniind eforturile ambelor țări de a reconstrui cooperarea militară sub un rol francez mai limitat.
Un parteneriat istoric în domeniul securității
Înainte de separare, Franța și Ciadul au menținut unul dintre cele mai strânse parteneriate de securitate ale Parisului în Africa, Franța staționând sute de soldați și operaâd baze precum baza sergentului Adji Kosseï din N'Djamena, ca parte a deceniilor de cooperare militară.
Franța a sprijinit guvernele ciadiene succesive, inclusiv pe cele ale foștilor președinți Hissène Habré și Idriss Déby Itno, în timp ce forțele franceze au intervenit în diferite momente pentru a ajuta la contracararea rebeliunilor armate și a amenințărilor la adresa securității regionale.
Relația a rămas strânsă sub conducerea lui Mahamat Idriss Déby Itno, care a preluat puterea în 2021, după moartea tatălui său, Idriss Déby.
Franța a susținut tranziția condusă de tânărul Déby, afirmând că stabilitatea este necesară, deși criticii au acuzat Parisul că își menține influența asupra afacerilor politice din Ciad.
Spre deosebire de Niger, unde Franța avea interese economice majore legate de mineritul de uraniu, sau de Mali, unde Parisul a menținut o prezență importantă în domeniul antiterorism înainte de a se retrage, relația Ciadului cu Franța s-a concentrat în mare măsură pe cooperarea în materie de securitate, mai degrabă decât pe resursele minerale.
Resetare diplomatică
Cu toate acestea, în ciuda parteneriatului de lungă durată în domeniul securității, relațiile s-au deteriorat după ce Ciadul a încheiat acordul de apărare cu Franța la sfârșitul lunii noiembrie 2024, obligând Parisul să retragă aproximativ 1.000 de soldați și punând capăt a 65 de ani de desfășurare militară franceză continuă în țară.
În urma retragerii, ambele guverne au început eforturi pentru a repara relațiile și a redefini cooperarea în domeniul securității. În ianuarie 2026, președintele francez Emmanuel Macron l-a invitat pe președintele Ciadului, Mahamat Déby, la Paris, în contextul în care ambele țări căutau să îmbunătățească relațiile.
Invitația a fost transmisă de ambasadorul Franței în Ciad, Éric Gérard, în timpul unei întâlniri la palatul prezidențial din N'Djamena. Președinția Ciadului a confirmat că Déby a acceptat invitația, dar nu a anunțat o dată pentru vizită.
În timpul întâlnirii, Gérard și Déby au discutat domenii de interes reciproc în cadrul parteneriatului de lungă durată dintre cele două țări.
Ambasadorul francez a declarat că relația a intrat într-o nouă fază care impune ambelor țări să își adapteze cooperarea la condițiile globale în schimbare.
„Parteneriatul intră acum într-o nouă fază care necesită reînnoire, revitalizare și adaptare la dinamica globală în schimbare. Acest proces ar trebui să fie ghidat de consultare și de respect pentru interesele ambelor țări”, a declarat Gérard.
Revenirea Ciadului la cooperarea militară cu Franța pare a fi determinată parțial de comoditate, deși N'Djamena urmărește parteneriatul reînnoit în propriile condiții, după ce căutarea unor parteneri de securitate alternativi în urma retragerii franceze s-a confruntat cu provocări.
După plecarea Franței, țara vest-africană a explorat o cooperare militară mai strânsă cu Rusia, Turcia și Emiratele Arabe Unite (EAU). Cu toate acestea, aceste parteneriate au întâmpinat dificultăți, conform rapoartelor.
Corpul African al Rusiei a avut dificultăți în a convinge autoritățile ciadiene după ce forțele sale nu au reușit să suprime insurgențele din Mali.
Între timp, Ciadul a luat în considerare dronele ANKA-S și Aksungur, fabricate în Turcia, furnizate de Turkish Aerospace Industries, dar se pare că sistemele erau prea scumpe pentru ca N'Djamena să le poată opera.
Relațiile cu Emiratele Arabe Unite au devenit, de asemenea, mai complicate după acuzațiile conform cărora Abu Dhabi a sprijinit Forțele de Sprijin Rapid (RSF) ale Sudanului prin intermediul unor facilități din Ciad, care are o frontieră lungă cu Sudanul, deși Emiratele Arabe Unite au negat că ar sprijini gruparea.
Deși parteneriatul nu a fost restabilit oficial în cadrul unui nou acord de apărare, se așteaptă ca acesta să acorde prioritate colectării de informații, evacuării medicale și sprijinului aerian.
Acordul oferă Ciadului acces la capacitățile militare necesare pentru a răspunde amenințărilor la securitate în bazinul lacului Ciad și de-a lungul frontierei sale cu Sudanul.
Între timp, menținerea legăturilor de securitate cu Ciadul ajută Franța să își păstreze influența strategică în Africa Centrală și să își consolideze rolul de putere globală cu interese dincolo de granițele sale imediate.
Cele două țări au discutat, de asemenea, despre posibile achiziții de echipamente militare franceze, inclusiv elicoptere și aeronave, în timp ce Ciadul lucrează la extinderea capacităților sale de apărare.