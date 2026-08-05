Ce mai ascunde pământul de lângă Colosseum. Arheologii au găsit o clădire impresionantă, veche de peste 1.800 de ani

Ce mai ascunde pământul de lângă Colosseum. Arheologii au găsit o clădire impresionantă, veche de peste 1.800 de ani. Foto: Getty Images

Arheologii au descoperit o clădire din secolul al II-lea d.Hr., cu mozaicuri şi fresce, în apropiere de Colosseum, care ar fi putut fi o cazarmă folosită de pompierii din Roma Antică, a anunţat miercuri Oficiul Arheologic din capitala Italiei, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Cinci dintre cele opt încăperi ale clădirii au fost complet excavate în parcul Villa Celimontana, o fostă reşedinţă nobiliară care datează din secolul al XVI-lea, situată pe Dealul Caelius, una dintre cele şapte coline ale Romei Antice.

Arheologii au descoperit un mozaic care înfăţişează un delfin, un peşte, un homar şi un crab înconjurând un vas mare cu două toarte, precum şi rămăşiţele unui tavan pictat, decorat cu cercuri mari roşii şi albastre.

Motivul mozaicului seamănă foarte mult cu unul descoperit anterior într-o cazarmă a pompierilor din Ostia, vechiul port al Romei, situat la aproximativ 30 de kilometri de capitală, a precizat Oficiul Arheologic din Roma într-un comunicat.

Acest lucru sugerează că acea clădire ar fi putut aparţine apropiatei cazărmi a celei de-a Cincea Cohorte a Vigililor, pompierii din Roma Antică, a precizat instituţia, cunoscută sub numele de Superintendenţă.

Archaeologists have uncovered a second-century building with mosaics and frescoes near the Colosseum that may have been barracks used by ancient Roman firefighters, the city's archaeological office said on Wednesday. https://t.co/MHh96ONLb3 https://t.co/MHh96ONLb3 — Reuters Science News (@ReutersScience) August 5, 2026

"Dacă această ipoteză se va confirma, descoperirea ar contribui la reevaluarea amplorii unuia dintre cele mai importante complexe militare ale Romei imperiale", se arată în comunicat.

În timpul Imperiului Roman, vigilii erau responsabili cu stingerea incendiilor şi cu menţinerea ordinii publice pe timp de noapte. Cazarma lor, situată lângă clădirea din Villa Celimontana, folosea apă provenită de la un apeduct din apropiere.

Cu toate acestea, o ipoteză alternativă este că arheologii au descoperit o reşedinţă patriciană, sau domus, similară cu multe altele găsite în vârful colinei Caelius. Prezenţa unor decoraţiuni sofisticate ar susţine această interpretare.

"Numai un studiu aprofundat al materialelor de săpătură şi al structurilor dezgropate va oferi informaţii suplimentare despre structura recent descoperită", a precizat Superintendenţa.

Săpăturile au fost finanţate din fondurile UE destinate redresării economice post-COVID-19.