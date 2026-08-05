Fostul mare fotbalist portughez Luis Figo îi cere demisia lui Infantino de la FIFA. "Cel mai laș comportament motivat de interese"

Președintele FIFA, Gianni Infantino. Foto: Getty Images

Fostul mare fotbalist portughez Luis Figo a descris planul lui Gianni Infantino de a vinde acţiuni la Cupa Mondială unor investitori privați drept „cel mai josnic, înșelător și laș comportament motivat de interese proprii la care am asistat vreodată” și i-a cerut președintelui FIFA să demisioneze, notează The Guardian.

Infantino a fost nevoit să renunțe la controversata sa propunere în urma unei reacții vehemente de opoziție din partea UEFA, mai ales.

Marți, președintele Federației Iordaniene de Fotbal, Prințul Ali bin al-Hussein, a acuzat FIFA de șantaj, susținând că forul mondial a amenințat cu suspendarea sprijinului financiar pentru federația sa în cazul în care acesta ar fi refuzat să susțină candidatura președintelui pentru un nou mandat.

Aceste acuzații au survenit după ce fostul antrenor al echipei Arsenal, Arsène Wenger – în prezent directorul FIFA pentru dezvoltarea fotbalului la nivel mondial – a dat publicității o declarație prin care s-a delimitat de planul respectiv, afirmând că decizia de a renunța la acesta a fost „absolut necesară și indiscutabilă”.

Luis Figo, fost mare fotbalist la FC Barcelona și Real Madrid și fost internațional portughez cu 127 de selecții, s-a alăturat acum vocilor critice, acuzându-l pe Infantino că a „degradat funcția de președinte al FIFA, pe care promisese să o ridice la un nivel superior”, de la preluarea mandatului în 2016.

Figo, dur cu Infantino

"Aș putea scrie 10.000 de cuvinte despre problemele de la FIFA. Dar pentru soluție sunt suficiente doar trei: Infantino trebuie să plece”, a spus el în Daily Mail.

"A mințit, a dezamăgit și a încercat să-și urmărească propriile interese în detrimentul sportului pe care ar trebui să-l slujească. Și-a pierdut sprijinul echipei sale de conducere, al celor mai apropiați consilieri, al marii majorități a oamenilor care își dedică viața acestui sport și chiar, se pare, al câștigătorului Premiului FIFA pentru Pace [Donald Trump].

Este prea târziu pentru a-i mai salva demnitatea, dar nu este prea târziu pentru a salva fotbalul. Trebuie să plece. Acum", a afirmat Figo.

Figo, care ocupă funcția de consilier pe probleme de fotbal la UEFA din 2017, a invocat lipsa de transparență a lui Infantino în legătură cu încercările sale de a impune acordul cu un fond de investiții privat, demers care, potrivit informațiilor, i-ar fi adus o creștere a salariului la 30 de milioane de dolari pe an – drept o dovadă în plus că acesta este inapt să conducă fotbalul mondial.

„Nu este onest să nu menționezi că, după ce le oferi pe tavă organizarea Cupei Mondiale amicilor tăi de la Washington, aceștia urmează să-ți ofere un post remunerat de cinci ori mai bine decât actualul tău salariu”, a scris el.

„Nimic din toate acestea nu surprinde dacă ținem cont de șirul lung de abuzuri care au afectat reputația fotbalului; de la suspendarea și anularea unor decizii disciplinare până la încălcarea regulamentului jocului de dragul unui spectacol la pauză, nimic nu-l împiedică să le facă pe plac prietenilor săi.”