Cine ar putea veni în locul lui Infantino la conducerea FIFA. Sepp Blatter, fostul şef al forului: E timpul ca o femeie să conducă

Cine ar putea veni în locul lui Infantino la conducerea FIFA. Foto: Profimedia

Fostul preşedinte al FIFA, Joseph Blatter, a declarat că o femeie ar trebui să preia conducerea organismului mondial al fotbalului şi a indicat-o pe Lise Klaveness drept o opţiune în acest sens, notează Agerpres.

''Lise Klaveness merită cea mai înaltă apreciere. Ea a fost singura care a luat o poziţie clară şi nu a împărtăşit mesajul oficial. Iar la FIFA, este timpul potrivit pentru ca o femeie să preia conducerea'', a scris Blatter, marţi, pe reţeaua de socializare X.

Klaveness este o fostă fotbalistă care în prezent conduce Federaţia norvegiană de fotbal.

Anul trecut, Klaveness a fost în centrul atenţiei când a vorbit deschis despre excluderea Israelului din competiţiile fotbalistice internaţionale pe fondul conflictului cu grupul Hamas din Gaza.

Remarcile lui Blatter au loc pe fondul valului de critici la adresa lui Gianni Infantino, care a dezvăluit săptămâna trecută planurile în valoare de miliarde de dolari de a vinde o parte din drepturile Cupei Mondiale de fotbal către investitori privaţi.

După proteste majore, inclusiv ameninţarea UEFA de boicotare a Cupei Mondiale, şeful FIFA a retras propunerea.

Klaveness a fost o critică constantă a FIFA şi a lui Infantino.

Încercarea lui Infantino de a obţine un nou mandat în calitate de preşedinte al FIFA pentru perioada 2027-2031 se confruntă cu o serie de critici virulente după eşecul obţinerii unui acord asupra planului propus, iar UEFA sau federaţii precum cele din Anglia şi Germania vorbesc despre pierderea încrederii în actualul conducător al FIFA.