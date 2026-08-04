Un paraşutist militar a rămas agăţat de avion, după un salt ratat lângă Buzău. Cum a reuşit să se salveze

Foto cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Forțele pentru Operații Speciale

Autorităţile au transmis că un paraşutist din cadrul Forțelor pentru Operații Speciale a fost implicat într-un incident, marţi dimineaţă, în apropierea aerodromului din Buzău. "La momentul părăsirii bordului aeronavei, unul dintre militari a fost implicat într-un incident de parașutare, fapt ce a condus la un zbor într-o poziție atârnată față de aeronava tip AN-2 timp de aproximativ 2 minute", se precizează în comunicat.

Practic, imediat după paraşutare, militarul a rămas agăţat de avion, în aer, dar a reuşit în cele din urmă să aterizeze în deplină siguranță în raionul de parașutare, după ce a aplicat procedurile de urgență.

"Astăzi, 04 August 2026, in jurul orei 08.30, pe timpul unui exercițiu de zbor și parașutare executat de militarii din cadrul Forțelor pentru Operații Speciale, in proximitatea aerodromului din Buzău a avut loc un incident de parașutare.

La momentul părăsirii bordului aeronavei, unul dintre militari a fost implicat într-un incident de parașutare, fapt ce a condus la un zbor într-o poziție atârnată față de aeronava tip AN-2 timp de aproximativ 2 minute.

Militarul a reacționat prompt, aplicând procedurile de urgență, rezolvând incidentul și aterizând în deplină siguranță în raionul de parașutare.

Pentru stabilirea circumstanțelor producerii incidentului, comandantul Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale a ordonat constituirea unei comisii interne de cercetare", se arată în comunicatul autorităţilor.