Mister urât mirositor la Galați. O comisie de control nu găsește motivul pentru care oamenii se plâng de deranj olfactiv în oraș

Verificări dispuse de prefectul din Galați după numeroase sesizări privind disconfortul olfactiv; nu s-a identificat sursa FOTO: Getty Images

Prefectul judeţului Galaţi, George Toderaşc, a constituit o comisie mixtă de control după ce, în perioada 17-19 iulie, au fost primite numeroase sesizări din partea cetăţenilor privind disconfortul olfactiv resimţit în întreg municipiul Galaţi, iar raportul final al verificărilor arată că nu a fost identificată o sursă certă care să poată fi stabilită drept cauză directă a provenienţei mirosului.

Potrivit unui comunicat transmis luni de Instituţia Prefectului, după convocarea unei şedinţe de lucru cu reprezentanţii instituţiilor cu atribuţii în domeniu, prefectul a dispus, prin Ordinul nr. 312/2026, constituirea unei comisii de control formate din reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Galaţi, Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Galaţi, Comisariatului Judeţean de Mediu Galaţi, Direcţiei Judeţene pentru Mediu şi Arii Protejate şi Sistemului de Gospodărire a Apelor Galaţi.

Comisia a efectuat verificări la operatori economici din sectorul agrozootehnic şi agricol din comuna Tuluceşti, a analizat documentele de mediu şi datele privind calitatea aerului şi a constatat că operatorii controlaţi deţineau documentele de reglementare necesare, fără a fi identificate depăşiri semnificative ale parametrilor autorizaţi în timpul controalelor.

În cazul unuia dintre operatori au fost dispuse măsuri pentru respectarea Programului de Acţiune şi a Planului de Fertilizare, însă nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale.

Raportul final al comisiei arată că verificările desfăşurate de toate instituţiile participante nu au permis stabilirea unei surse responsabile pentru episodul de disconfort olfactiv.

"Concluziile rezultate din verificările coroborate ale tuturor instituţiilor participante arată că nu au fost identificate surse certe care să indice o încălcare directă a legislaţiei şi care să poată fi stabilite drept cauză directă şi exclusivă a fenomenului de disconfort olfactiv semnalat de populaţie", se arată în comunicat.

De asemenea, raportul privind monitorizarea calităţii aerului nu a evidenţiat depăşiri ale indicatorilor analizaţi în perioada în care au fost reclamate mirosurile.

Astfel, "nu au fost înregistrate depăşiri ale valorilor-limită orare, zilnice sau ţintă pentru protecţia sănătăţii umane la poluanţii monitorizaţi", potrivit analizei realizate pe baza măsurătorilor efectuate în staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului din municipiul Galaţi în intervalul 15-20 iulie.

Prefectul George Toderaşc a precizat că autorităţile vor continua verificările ori de câte ori vor exista sesizări din partea cetăţenilor şi vor colabora permanent cu instituţiile competente pentru identificarea eventualelor surse de disconfort olfactiv şi protejarea sănătăţii populaţiei.