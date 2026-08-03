Sector 1: Au început înscrierile pentru programul de transport şcolar gratuit destinat copiilor din Giuleşti-Chitila Triaj

sursa foto: Facebook / Primăria Sectorului 1

Dosarele pentru programul de transport şcolar gratuit, dus-întors, destinat copiilor din Cartierul Giuleşti-Chitila Triaj pot fi depuse începând de luni, a anunţat Primăria Sectorului 1.

Potrivit unui comunicat transmis luni, transportul se adresează copiilor cu vârsta între 5 şi 14 ani înscrişi la şcolile gimnaziale nr. 153 şi nr. 162, la Grădiniţa nr. 162 şi la Liceul Teoretic „Marin Preda”, ai căror părinţi sau reprezentanţi legali au domiciliul ori reşedinţa în Sectorul 1.

Perioada de înscriere se încheie vineri.

Pentru înscriere sunt necesare cererea pentru transport şcolar, precum şi copii după actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal şi după certificatul de naştere al copilului.

Înscrierea se poate face atât fizic, cât şi online. Dosarul poate fi depus la Registratura DGASPC Sector 1, situată pe Strada Mureş nr. 18-24, în timpul programului de lucru cu publicul, sau online, la adresa de e-mail [email protected].

Dosarele care îndeplinesc condiţiile vor fi admise în ordinea înregistrării, în limita locurilor disponibile în microbuzele şcolare. Dacă toate locurile sunt ocupate în momentul depunerii, cererea va fi inclusă pe o listă de aşteptare.

Pentru informaţii suplimentare, cei interesaţi pot contacta DGASPC la numărul de telefon 021 794 00 39 şi la adresa de e-mail [email protected].