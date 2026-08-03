Cutremur în România, luni la prânz. Unde s-a produs și ce magnitudine a avut

<1 minut de citit Publicat la 13:09 03 Aug 2026 Modificat la 13:09 03 Aug 2026

Cutremur înregistrat de un seismograf. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Un cutremur s-a produs luni, 3 august 2026, în România, la ora 12:34, în judeţul Vrancea.

Seismul a avut magnitudinea de 3,1 grade, arată datele publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 140 de kilometri şi s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 62 km sud de Buzău, 49 km sud de Focşani, 63 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 77 km est de Braşov şi 90 km nord-est de Ploieşti.

Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.